Коронавирус
РИА НовостиУ 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
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Политика
В Киеве надеются на встречу нормандской четверки после пандемии вируса
Киев надеется выйти на полноценные встречи сторон в рамках "нормандского формата" после завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 09:26
Экономика
Стали известны возможные формы господдержки системообразующих компаний
Господдержку системообразующим компаниям могут оказать в виде субсидий, рассрочек по уплате налогов и госгарантий по кредитам, рассказал источник, знакомый с постановлением о мерах поддержки, 29 апреля передает ТАСС.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия 20:29
Наука
В США создали 3D-модель распространения коронавируса в самолете
В США создали трехмерную модель распространения коронавируса в самолете.
Дни24 10:12
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости 18:56
Финансы
Рубль ослаб перед майскими праздниками
Рубль снижается, так как впереди майские праздники, когда ликвидность традиционно снижается, а поскольку ситуация на рынках нестабильная, инвесторы предпочитают на длинные выходные закрыть позиции в рублевых активах – это и давит на курс, объясняет он.
Ведомости 14:42
Общество
В Китае за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом
В Китае за прошедшие 24 часа выявили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, летальных исходов не зафиксировано.
RT на русском 21:40
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
Футбол
В Италии назвали досрочное завершение сезона смертью футбола
Рим, 30 апреля 2020, 11:50 — REGNUM Против досрочного завершения чемпионата Италии высказался глава футбольной федерации страны Габриэле Гравина.
REGNUM 04:50
Футбол
Геркус назвал «Чертаново» «очередным пластмассовым эрзац-клубом»
Экс-гендир «Локомотива» Илья Геркус выступил против попадания «Чертаново» в РПЛ. Об этом он написал в своем Twitter.
ProstoProSport 07:44
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Авто
12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки
Автоновости дня 04:10
Общество
Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
RT на русском 13:25
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 28 апреля в 14:10
Политика
Россия осуждает обстрел посольства Кубы в Вашингтоне
Российская сторона осуждает нападение на посольство Кубы в Вашингтоне, поскольку государства пребывания должны предоставлять дипломатам гарантии безопасности.
Аргументы и Факты 22:38
Общество
В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек
За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:09
Общество
Украина ввела спецпошлины на импорт российского угля
С 1 мая на Украине начинают действовать спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля.
Газета.Ru 22:21
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала лицо после пластики
35-летняя Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа сделала очередную пластическую операцию.
Вестник вчера в 05:06