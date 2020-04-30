Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

Политика В Киеве надеются на встречу нормандской четверки после пандемии вируса Киев надеется выйти на полноценные встречи сторон в рамках "нормандского формата" после завершения пандемии коронавируса.

Экономика Стали известны возможные формы господдержки системообразующих компаний Господдержку системообразующим компаниям могут оказать в виде субсидий, рассрочек по уплате налогов и госгарантий по кредитам, рассказал источник, знакомый с постановлением о мерах поддержки, 29 апреля передает ТАСС. 7

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды «В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости». 48

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,4K

Происшествия В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге. 449

Финансы Рубль ослаб перед майскими праздниками Рубль снижается, так как впереди майские праздники, когда ликвидность традиционно снижается, а поскольку ситуация на рынках нестабильная, инвесторы предпочитают на длинные выходные закрыть позиции в рублевых активах – это и давит на курс, объясняет он.

Шоу-бизнес Умерла солистка группы «Фристайл» Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. 17

Футбол В Италии назвали досрочное завершение сезона смертью футбола Рим, 30 апреля 2020, 11:50 — REGNUM Против досрочного завершения чемпионата Италии высказался глава футбольной федерации страны Габриэле Гравина.

Футбол Геркус назвал «Чертаново» «очередным пластмассовым эрзац-клубом» Экс-гендир «Локомотива» Илья Геркус выступил против попадания «Чертаново» в РПЛ. Об этом он написал в своем Twitter.

Наука В России расшифровали состав Тунгусского метеорита Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли. 38

Авто В Европу возвращаются мотоциклы «Ява» Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу. 66

Политика Россия осуждает обстрел посольства Кубы в Вашингтоне Российская сторона осуждает нападение на посольство Кубы в Вашингтоне, поскольку государства пребывания должны предоставлять дипломатам гарантии безопасности.

Общество В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства. 23