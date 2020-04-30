Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУ 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
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В Петербурге коронавирус подтвердили у 111 сотрудников НИИ скорой помощи

РБК18:42

В НИИ Джанелидзе более 100 сотрудников болеют коронавирусом

Петербургский дневник16:28

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

РИА Новости16:56

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге диагностировали коронавирус

Фонтанка.Ру16:41

В НИИ им. Джанелидзе с начала апреля коронавирус подтверждён у 111 сотрудников

78.ru16:37

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге 111 сотрудников заразились коронавирусом

ТАСС16:31

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 мая 2020 года: массовое заражение медработников НИИ скорой помощи

КП - Санкт-Петербург18:00
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Политика

В Киеве надеются на встречу нормандской четверки после пандемии вируса

Киев надеется выйти на полноценные встречи сторон в рамках "нормандского формата" после завершения пандемии коронавируса.
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

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Господдержку системообразующим компаниям могут оказать в виде субсидий, рассрочек по уплате налогов и госгарантий по кредитам, рассказал источник, знакомый с постановлением о мерах поддержки, 29 апреля передает ТАСС.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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ЖКХ

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«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия 20:29
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Наука

В США создали 3D-модель распространения коронавируса в самолете

В США создали трехмерную модель распространения коронавируса в самолете.
Дни24 10:12
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Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
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Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
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Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Политика

В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина

REGNUM 19:12
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Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости 18:56
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Финансы

Рубль ослаб перед майскими праздниками

Рубль снижается, так как впереди майские праздники, когда ликвидность традиционно снижается, а поскольку ситуация на рынках нестабильная, инвесторы предпочитают на длинные выходные закрыть позиции в рублевых активах – это и давит на курс, объясняет он.
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Общество

В Китае за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом

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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
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Общество

Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»

На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
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Футбол

В Италии назвали досрочное завершение сезона смертью футбола

Рим, 30 апреля 2020, 11:50 — REGNUM Против досрочного завершения чемпионата Италии высказался глава футбольной федерации страны Габриэле Гравина.
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Геркус назвал «Чертаново» «очередным пластмассовым эрзац-клубом»

Экс-гендир «Локомотива» Илья Геркус выступил против попадания «Чертаново» в РПЛ. Об этом он написал в своем Twitter.
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В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Авто

12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки

Автоновости дня 04:10
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Общество

Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
RT на русском 13:25
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В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
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Политика

Россия осуждает обстрел посольства Кубы в Вашингтоне

Российская сторона осуждает нападение на посольство Кубы в Вашингтоне, поскольку государства пребывания должны предоставлять дипломатам гарантии безопасности.
Аргументы и Факты 22:38
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В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек

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РИА Новости вчера в 23:09
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Украина ввела спецпошлины на импорт российского угля

С 1 мая на Украине начинают действовать спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля.
Газета.Ru 22:21
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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Айза Анохина показала лицо после пластики

35-летняя Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа сделала очередную пластическую операцию.
Вестник вчера в 05:06
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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