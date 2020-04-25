Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко. У большинства заболевание бессимптомное.
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У 11 сотрудников скорой помощи в Находке подтвердили коронавирус

Коронавирус подтвержден у 11 сотрудников скорой помощи в Находке в Приморском крае, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.
РИА Новостивчера в 22:23

Подробнее о событии

В Находке коронавирус обнаружен у 11 сотрудников скорой помощи

КП - Владивосток01:46

В Находке коронавирусом заболели три сотрудника скорой помощи

ДВ-РОССвчера в 16:51

В Находке у 11 сотрудников «скорой» обнаружен коронавирус

Владивосток-Новостивчера в 23:12

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

Коммерсантъвчера в 23:02

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке подтвердили коронавирус

РИА Новостивчера в 22:23

Сотрудники скорой помощи в Находке оказались заражены коронавирусом

PrimaMedia.ruвчера в 22:10

В Находке у 11 сотрудников скорой помощи выявили COVID-19

РБК00:21
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Здоровье

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
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Энергетика

В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного

Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM вчера в 22:29
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Здоровье

При каких условиях в Челябинской области продлят режим самоизоляции

Как ранее писала «Вечерка», за последние сутки подтверждено 72 случая коронавирусной инфекции — антирекорд для Челябинской области.
Вечерний Челябинск вчера в 05:43
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Происшествия

В Алтайском крае выявили 215 заразившихся коронавирусом

Как сообщает сегодня, 25 апреля, оперативный штаб региона, повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника (Змеиногорский район), а всего за минувшие сутки, 24 апреля, в регионе зарегистрированно 63 новых случая SARS-CoV-2.
REGNUM 00:59
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
3,6K
Общество

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

В США в возрасте 52 лет скончался актер Дмитрий Дьяченко, известный по фильму "Запретная зона" (Chernobyl Diaries, 2012).
Газета.Ru 01:34
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Общество

Астраханский губернатор рассказал о сроках завершения изоляции граждан

Накануне в местных СМИ прозвучало заявление представителя регионального Минздрава о сроках продления ограничительных мер в регионе.
Канал 7+ вчера в 13:11
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,2K
Общество

В России подскочили онлайн-продажи товаров для дачи

Москва, 25 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Резкий рост спроса на товары для дачи и загородного отдыха зафиксировали крупные интернет-магазины России, передаёт 25 апреля РБК.
REGNUM 01:39
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Происшествия

Заражённый COVID-19 мужчина нарушил режим изоляции и приехал в Могочу

Мужчина прилетел из Москвы в Иркутск, и, не дождавшись окончания режима изоляции, поехал в Могочу.
Московский Комсомолец Чита 01:14
Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 20 человек

По состоянию на 9:00 утра 25 апреля оперативный штаб подтвердил заражение коронавирусом еще 20 жителей Саратовской области.
АиФ Саратов 01:35
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС вчера в 17:55
78
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
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Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер вчера в 04:04
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Здоровье

Сотрудник столичной скорой рассказал о перенесенном коронавирусе

Сотрудник одной из бригад московской скорой помощи дал интервью «Вечерней Москве», в котором рассказал, как он переболел коронавирусной инфекцией.
Известия 01:01
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
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Футбол

Игрок «Спортинга» заразился коронавирусом

Футболист «Спортинга» заболел коронавирусом. По информации лиссабонского клуба, у него нет симптомов заражения.
Metaratings 01:49
Происшествия

В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
Известия 00:55
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Общество

«Союзмультфильм» намерен забрать у Японии права на образ Чебурашки

ТК Звезда 23 апреля в 16:12
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Футбол

Дзюба: «Футболистов называют деревьями»

Петербургский дневник вчера в 22:01
Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
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Кино

Началась работа над сиквелом «Страшных историй для рассказа в темноте»

News.ru вчера в 10:30
Хоккей

Мартемьянов заранее знал о своем увольнении из «Автомобилиста»

Бывший наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отреагировал на свое увольнение из клуба, говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
ProstoProSport вчера в 08:24
Происшествия

В Уфе пропала 11-летняя Ника Шемякина

В Уфе пропала Ника Шемякина 2008 года рождения.
Башинформ вчера в 23:34
Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом.
Дни.ру вчера в 03:58
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Кино

Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили

Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна вчера в 16:36
1
Происшествия

В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус

Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 12:58
6
Общество

Жители регионов смогут оформить рабочие пропуска только на 12 часов

Качанов добавил, что оформить пропуск можно будет через портал госуслуг.
Дождь вчера в 03:17
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Главное