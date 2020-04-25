Коронавирус подтвержден у 11 сотрудников скорой помощи в Находке в Приморском крае, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

с чего всё началось

В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко. У большинства заболевание бессимптомное.

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

Энергетика В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 2

Происшествия В Алтайском крае выявили 215 заразившихся коронавирусом Как сообщает сегодня, 25 апреля, оперативный штаб региона, повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника (Змеиногорский район), а всего за минувшие сутки, 24 апреля, в регионе зарегистрированно 63 новых случая SARS-CoV-2.

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 698

Общество Астраханский губернатор рассказал о сроках завершения изоляции граждан Накануне в местных СМИ прозвучало заявление представителя регионального Минздрава о сроках продления ограничительных мер в регионе. 51

Общество В России подскочили онлайн-продажи товаров для дачи Москва, 25 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Резкий рост спроса на товары для дачи и загородного отдыха зафиксировали крупные интернет-магазины России, передаёт 25 апреля РБК. 3

Происшествия Заражённый COVID-19 мужчина нарушил режим изоляции и приехал в Могочу Мужчина прилетел из Москвы в Иркутск, и, не дождавшись окончания режима изоляции, поехал в Могочу.

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 365

Здоровье Сотрудник столичной скорой рассказал о перенесенном коронавирусе Сотрудник одной из бригад московской скорой помощи дал интервью «Вечерней Москве», в котором рассказал, как он переболел коронавирусной инфекцией.

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 1,3K

Футбол Игрок «Спортинга» заразился коронавирусом Футболист «Спортинга» заболел коронавирусом. По информации лиссабонского клуба, у него нет симптомов заражения.

Хоккей Мартемьянов заранее знал о своем увольнении из «Автомобилиста» Бывший наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отреагировал на свое увольнение из клуба, говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Происшествия В Уфе пропала 11-летняя Ника Шемякина В Уфе пропала Ника Шемякина 2008 года рождения.

Общество Чехия открыла границы для выезда за рубеж Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом. 308

Кино Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety. 1