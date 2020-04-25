Коронавирус подтвержден у 11 сотрудников скорой помощи в Находке в Приморском крае, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

с чего всё началось

По последним данным, в регионе были официально подтверждены 220 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 32 выписаны.

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке подтвердили коронавирус

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