Коронавирус
РИА НовостиУ 11 сотрудников скорой помощи в Находке подтвердили коронавирус
По последним данным, в регионе были официально подтверждены 220 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 32 выписаны.
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с чего всё началось
Коронавирус подтвержден у 11 сотрудников скорой помощи в Находке в Приморском крае, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.РИА Новостивчера в 22:23
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Происшествия
Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео
Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
Общество
В Крыму выявлено 10 новых случаев коронавируса
Из 10 больных у семерых коронавирус протекал бессимптомно, у троих – с пневмонией.
Вести.Севастополь 03:00
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Общество
Жители регионов РФ смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
В регионах России граждане смогут заказать цифровой пропуск для посещения работы только на 24 часа, отметили в Минкомсвязи, говоря о системе, которая была разработана ведомством из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 09:09
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе составила 88,9 тысячи рублей, что на 12,1 процента больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.
Российская газета 04:21
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Общество
Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая
Стало известно, в частности, что президентом страны в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы, 2 мая, на пятницу, 1 мая.
Российская газета вчера в 09:33
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Депутат сочинского горсобрания умер от коронавируса
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о смерти депутата городского собрания Сочи Константина Гергишана.
Интерфакс 05:07
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
Авто
В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире
RuNews24.ru вчера в 14:45
Общество
Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян доставили в обсервацию
Сегодня ночью в Екатеринбурге приземлился самолёт с россиянами из Гоа, сообщает ТАСС.
Вечерние Ведомости 00:56
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Адвокаты: Почерк Меган Маркл говорит о том, что она хотела публикации письма к отцу
Адвокат герцогини Дэвид Шерборн утверждает, что именно Mail on Sunday спровоцировала раскол в отношениях Меган Маркл и её отца, которые были тёплыми, но эта история вызвала между ними отчуждённость.
Газета Metro вчера в 10:53
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
Хоккей
Тренировочные лагеря клубов НХЛ откроются 1 июня
Тренировочные лагеря клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут открыты 1 июня, сообщает Sport24.
Газета.Ru 05:05
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 41 и достигло 366 человек.
ТАСС вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Джиган после лечения в клинике посвятил песню Самойловой
Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram, что уже устала от самоизоляции и мечтает о прежней жизни.
ФАН 03:43
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24» посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца 2020 года.
МР7.ру вчера в 11:24
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Здоровье
Российские специалисты обработали геронтологический центр в Сербии
Российские специалисты провели обработку одного из крупнейших геронтологических центров в Сербии.
РЕН ТВ 00:51
Футбол
Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона
Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.
Российская газета вчера в 14:04
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости продления самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:13
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Происшествия
В Челябинской области за сутки коронавирусом заболело 65 человек
Наибольших прирост случаев за последние сутки по-прежнему наблюдается в Златоусте. Там инфекция выявлена у 28 человек.
Южноуральская панорама 03:09