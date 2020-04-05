Коронавирус
REGNUMУ 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус
Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.
Общество
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
Футбол
Президент УЕФА назвал крайний срок завершения розыгрыша еврокубков
Розыгрыш сезона 2019/20 завершится не позднее 3 августа. Об этом сообщил президент УЕФА Александр Чеферин.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценам на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Общество
Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы
Сотрудники московской мэрии не заражены коронавирусом.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Происшествия
Обвиняемый в парике и очках сбежал из СИЗО в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону находившийся в СИЗО обвиняемый сбежал в парике и очках, оставив вместо себя в камере адвоката, сообщили 5 апреля в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Ростовской области.
Общество
Дистанционный учебный процесс в Крыму стартует с 6 апреля
Школьники приступят к урокам после весенних каникул уже с 6 апреля. Учиться они будут дистанционно.
Авто
Эксперты оценили успехи Skoda Rapid и Volkswagen Polo
В России начались продажи обновленного лифтбека Skoda Rapid, а вслед за ним на авторынке появится новый Volkswagen Polo.
Здоровье
В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу
Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом
В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
Общество
Собянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу
Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавируса.
Происшествия
Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке
Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Общество
В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений
Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Общество
4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса
В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Общество
Ситуация в Подмосковье пока не требует пропускного режима, — Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Правительство 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий
Правительство РФ 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий, сейчас он дорабатывается - секретариат Белоусова.
Общество
Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Происшествия
В Москве обнаружили пролежавшие полтора года мумии пожилых сестер
Прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции вскрыли дверь квартиры и обнаружили мумии двух сестер, которые скончались, предположительно, полтора года назад.
Общество
ВОЗ заявляет о разработке десятков вакцин от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день в мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса, но на их внедрение потребуется весьма продолжительное время.