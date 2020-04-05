Коронавирус

REGNUMREGNUMУ 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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У 13 граждан КНР, возвращавшихся в Китай через Владивосток, выявлен коронавирус

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Через Приморье проехали еще 13 китайцев, зараженных коронавирусом

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Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.
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В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

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Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
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Президент УЕФА назвал крайний срок завершения розыгрыша еврокубков

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Врач рассказала о течении болезни у новорожденных с коронавирусом

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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценам на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
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Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы

Сотрудники московской мэрии не заражены коронавирусом.
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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

Обвиняемый в парике и очках сбежал из СИЗО в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону находившийся в СИЗО обвиняемый сбежал в парике и очках, оставив вместо себя в камере адвоката, сообщили 5 апреля в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Ростовской области.
Известия вчера в 21:00
Общество

Дистанционный учебный процесс в Крыму стартует с 6 апреля

Школьники приступят к урокам после весенних каникул уже с 6 апреля. Учиться они будут дистанционно.
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Авто

Эксперты оценили успехи Skoda Rapid и Volkswagen Polo

В России начались продажи обновленного лифтбека Skoda Rapid, а вслед за ним на авторынке появится новый Volkswagen Polo.
SpeedMe вчера в 09:12
Здоровье

В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.
РБК 00:28
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
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Общество

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
RT на русском 03:55
Общество

Собянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу

Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавируса.
РБК 02:50
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
RT на русском 02:16
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК вчера в 15:02
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Общество

4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса

В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Союзное Вече 03 апреля в 04:44
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество

Ситуация в Подмосковье пока не требует пропускного режима, — Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима.
РЕН ТВ 03:58
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Общество

Правительство 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий

Правительство РФ 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий, сейчас он дорабатывается - секретариат Белоусова.
ТАСС 04:27
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Происшествия

В Москве обнаружили пролежавшие полтора года мумии пожилых сестер

Прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции вскрыли дверь квартиры и обнаружили мумии двух сестер, которые скончались, предположительно, полтора года назад.
Известия 01:03
Общество

ВОЗ заявляет о разработке десятков вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день в мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса, но на их внедрение потребуется весьма продолжительное время.
НТВ вчера в 10:02
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