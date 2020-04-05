Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

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