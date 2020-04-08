По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов. Сейчас белорусские власти проводят эпидемиологическое расследование и устанавливают контакты первого уровня.

В Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих

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