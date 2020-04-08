Коронавирус
Говорит МоскваВ Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих
По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов. Сейчас белорусские власти проводят эпидемиологическое расследование и устанавливают контакты первого уровня.
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
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Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона
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Общество
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Банк России предупреждает о новых схемах мошенничества
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