Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих

По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов. Сейчас белорусские власти проводят эпидемиологическое расследование и устанавливают контакты первого уровня.
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Российских строителей с коронавирусом госпитализировали в Белоруссии

Известия06:23

В Белоруссии с COVID-19 госпитализированы 15 россиян, прибывших на строительство АЭС

Коммерсантъ07:25

Группу российских строителей БелАЭС госпитализировали с COVID-19 в Белоруссии

Газета.Ru06:57

15 российских строителей БелАЭС госпитализированы с коронавирусом

Московский Комсомолец06:42

У 15 работающих на строительстве БелАЭС россиян обнаружили коронавирус

РБК08:25

Минздрав Белоруссии подтвердил случаи коронавируса у россиян, прибывших на БелАЭС

ТАСС06:46

В Беларуси коронавирус выявили у 15 россиян, работавших на строительстве АЭС

Новая газета05:42
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Минздрав подтвердил, что 15 работников АЭС в Островце заразились коронавирусом

КП - Беларусь07:01
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

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В Саратове подтвердился факт заражения медработника коронавирусом

В Саратове имеется один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у медицинского работника.
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Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
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Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru 08:21
Политика

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
РИА Новости 08:32
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Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
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В ВОЗ ответили на угрозу Трампа приостановить финансирование

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за якобы неверные меры в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.
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Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона

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Финансы

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Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
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Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
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Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
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Все чаще москвичи обращаются в службу психологической помощи из-за страха перед коронавирусом.
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Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия вчера в 02:34
Общество

Банк России предупреждает о новых схемах мошенничества

В финансовой сфере появляются новые мошеннические схемы.
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