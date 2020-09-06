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Известия
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Это около 4% от всех поданных заявок.В источнике
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REGNUM

В России банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

REGNUM18:03
Lenta.ru

Россиянам отказали в кредитных каникулах

Lenta.ru18:01
URA.Ru

Тысячам россиян грозят пени и огромные долги по кредитам

URA.Ru17:25
РЕН ТВ

Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян

РЕН ТВ17:14
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

Известия17:01

Первый смартфон с поворотным экраном LG Wing показали на видео

Крупнейший производитель потребительской электроники и бытовой техники южнокорейский гигант LG готовится выпустить на рынок первый смартфон, оснащенный так называемым поворотным экраном.
Актуальные Новостивчера в 06:36
7

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
3,6K

В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новостивчера в 18:54
24

Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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«Родина» договорилась со «Спартаком» о матче в КР на его стадионе

Руководство московских "Родины" и "Спартака" достигли предварительной договоренности о проведении матча группового турнира Кубка России по футболу на стадионе "красно-белых", сообщил РИА Новости генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов.
РИА Новостивчера в 11:25

Санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу не позже 21 сентября

Санкции Евросоюза по отношению к белорусским властям вступят в силу не позже 21 сентября, а сам список попадающих под санкции ЕС может быть расширен в виду продолжающегося отношения силовиков к демонстрантам, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.
Общественная служба новостейвчера в 15:20
6

Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
1,4K

В Тунисе уничтожили трех террористов после нападения на нацгвардию

Службы безопасности Туниса ликвидировали трех террористов после того, как они атаковали служащих национальной гвардии страны в курортном городе Сус, сообщают в воскресенье западные СМИ.
Интерфаксвчера в 05:27