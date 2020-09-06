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Известия
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Это около 4% от всех поданных заявок.В источнике
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Телеканал 360°

Заявки на кредитные каникулы аннулировали почти у 15 тыс. россиян

Телеканал 360°19:12
Lenta.ru

Россиянам отказали в кредитных каникулах

Lenta.ru18:01
REGNUM

В России банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

REGNUM18:03
ТАСС

«Известия»: банки в августе аннулировали порядка 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

ТАСС18:29
URA.Ru

Тысячам россиян грозят пени и огромные долги по кредитам

URA.Ru17:25
РЕН ТВ

Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян

РЕН ТВ17:14
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

Известия17:01

США смоделировали войну с Россией

Журналист издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы.
Lenta.ru17:07

Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
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МИД Литвы: ЕС подорвал свой авторитет из-за Белоруссии

Бездействие Евросоюза по ситуации в Белоруссии подрывает его внешнеполитический авторитет, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус 6 сентября в интервью британскому Financial Times.
ИА Красная Веснавчера в 11:54
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Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС

Великобритания и ЕС располагают временем до 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по Brexit, в противном случае соглашение не будет заключено и последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами.
РИА Новости18:53

Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Вдобавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в фильме «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новой картине произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью.
Телепрограмма4 сентября в 05:13
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