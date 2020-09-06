У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы
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К 26 августа системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Это около 4% от всех поданных заявок.В источнике
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