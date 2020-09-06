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Известия
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Это около 4% от всех поданных заявок.В источнике
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ТАСС

«Известия»: банки в августе аннулировали порядка 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

ТАСС18:29
REGNUM

В России банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

REGNUM18:03
URA.Ru

Тысячам россиян грозят пени и огромные долги по кредитам

URA.Ru17:25
Lenta.ru

Россиянам отказали в кредитных каникулах

Lenta.ru18:01
РЕН ТВ

Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян

РЕН ТВ17:14
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

Известия17:01

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Синоптики предупредили о похолодании в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уведомил, что 7 сентября станет последним очень теплым днем в центре европейской части России, передает РИА "Новости" По его словам, в понедельник ожидается теплый воздух с юго-востока.
Газета.Ru17:59
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FT: за ралли Nasdaq стоял SoftBank

В пятницу издание Financial Times, наконец, смогло удовлетворить любопытство публики: «китом» в Nasdaq, чьи операции на рынке деривативов подпитывали бешенное ралли технологических акций до последнего времени, оказался SoftBank.
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Розничные банки увеличили продажу долгов коллекторам на 60%

Какие банки активнее всего продавали долги коллекторам Аналитики НКР выделяют два банка, которые на фоне пандемии существенно нарастили продажу долгов коллекторам: это Тинькофф Банк и Почта Банк.
РБК4 сентября в 10:49
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Минобороны Турции подтвердило гибель турецкого солдата в Идлибе

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ИА Красная Веснавчера в 16:45

Фильм Чарли Кауфмана «Думаю, как все закончить»

Фильм Чарли Кауфмана "Думаю, как все закончить" На Netflix вышел фильм "Думаю, как все закончить" — третья режиссерская работа Чарли Кауфмана, автора сценариев таких картин, как "Быть Джоном Малковичем", "Вечное сияние чистого разума" и "Адаптация".
Коммерсантъ18:12

«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете

Кенни Тете, выступающий за французский футбольный клуб "Лион", по-прежнему имеет все шансы перебраться в московский "Спартак" По данным информационного издания "Спорт-Экспресс", переговоры между "красно-белыми" и представителями защитника возобновились.
Честный рейтинг букмекероввчера в 09:50