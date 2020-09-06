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Известия
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Это около 4% от всех поданных заявок.В источнике
С чего всё началось
Известия

Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

СМИ: банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

РИА Новости21:21
РБК

Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

РБК20:01
ТАСС

«Известия»: банки в августе аннулировали порядка 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

ТАСС18:29
Lenta.ru

Россиянам отказали в кредитных каникулах

Lenta.ru18:01
URA.Ru

Тысячам россиян грозят пени и огромные долги по кредитам

URA.Ru17:25
РЕН ТВ

Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян

РЕН ТВ17:14
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

Известия17:01

В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
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РИА Новостивчера в 04:04
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РИА Новости17:29
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