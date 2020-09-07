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ИзвестияИзвестияУ 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Это около 4% от всех поданных заявок.
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Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

РБК20:01

«Известия»: банки в августе аннулировали порядка 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

ТАСС18:29

Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян

РЕН ТВ17:14

Россиянам отказали в кредитных каникулах

Lenta.ru18:01

Тысячам россиян грозят пени и огромные долги по кредитам

URA.Ru17:25

В России банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

REGNUM18:03

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

Известия17:01
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Футбол

«Челси» объявил о трансфере футболиста «Байера» Хаверца

RT на русском 04 сентября в 15:40
Политика

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Ведомости 09:21
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Общество

Глава МВД Белоруссии назвал белорусскую милицию гуманной

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев рассказал о гуманности белорусских милиционеров.
RT на русском 17:00
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Авто

Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Honda CR-V

Представители компании Honda в России анонсировали появление в продаже обновленного кроссовера Honda CR-V.
Avtovesti.com 10:03
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Политика

Немецкий политик рассказал, кому выгодно отравить Навального

За отравлением блогера Алексея Навального могли стоять противники строительства "Северного потока — 2", заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи.
РИА Новости 13:57
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Вануату

Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 6,3 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США.
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Космос

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Напомним, что пуск ракеты «Чанчжэн-2F» с многоразовым космическим кораблем состоялся 4 сентября.
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Происшествия

В Перми задержали активиста, спросившего врио губернатора края Дмитрия Махонина о приговоре по делу о «кукле Путина»

В Перми задержали активиста, который попытался на улице узнать мнение врио губернатора края Дмитрия Махонина о приговоре по делу о «кукле Путина».
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Джоковича дисквалифицировали на US Open за попадание мячом в судью

РИА Новости 16:30
Кино

По мотивам игры Shenmue выпустят аниме-сериал

Crunchyroll совместно с Adult Swim объявили на выставке Virtual Crunchyroll Expo, что намерены создать аниме-сериал по мотивам легендарной серии игр Shenmue.
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Свадьбы не будет: лишившаяся руки Грачева выступила с заявлением

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Политика

Bloomberg: Берлин не планирует отказываться от «Северного потока-2»

Ранее один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока - 2», отложив его на два года.
ТК Звезда 05:22
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Шоу-бизнес

Наташа Королева удивила поклонников новым образом

Кто-то даже посчитал, что в новом образе Наташа Королева стала похожа на Ольгу Бузову.
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Единоборства

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
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Политика

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии.
РИА Новости 09:41
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Политика

Пушков резко ответил на слова главы МИД Украины о нецивилизованной России

Сенатор Алексей Пушков назвал глупостью слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что "цивилизацию на значительную территорию России" принесли украинцы.
РИА Новости 12:02
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Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Известия 15:07
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Армия и оружие

США смоделировали войну с Россией

Журналист издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы.
Lenta.ru 17:07
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Общество

Эксперт Косарев рассказал о причинах блокировки электронной почты

Причиной блокировки электронного ящика может стать спам или взлом.
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Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом здорового сердца является правильное питание и назвала продукты, которые следует включить в свой рацион.
РИА Новости 09:07
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Экономика

Законопроект о распространении tax free на всю Россию внесен в Госдуму

Москва, 5 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Законопроект о системе tax free в России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.
REGNUM вчера в 04:21
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Космос

Роскосмос будет жечь коммунальный мусор используемыми в космической отрасли плазмотронами

Гендиректор Центра Келдыша отметил, что космические плазмотроны можно использовать также для уничтожения отходов повышенной опасности.
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Автоспорт

Гасли победил на Гран-при Италии, Квят стал девятым

Французский гонщик Пьер Гасли из команды "Альфа Таури" стал победителем гонки Гран-при Италии "Формулы-1", прошедшей в Монце.
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

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Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года.
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Армия и оружие

Турция готовится к наступлению на северо-востоке Сирии

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В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах

В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости 05:26
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Экономика

ВШЭ сообщила о рекордном падении покупательной способности россиян

Газета.Ru 04 сентября в 15:25
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