Коронавирус
ИзвестияУ 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы
К 26 августа системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Это около 4% от всех поданных заявок.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7397 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Футбол
«Челси» объявил о трансфере футболиста «Байера» Хаверца
RT на русском 04 сентября в 15:40
Общество
Глава МВД Белоруссии назвал белорусскую милицию гуманной
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев рассказал о гуманности белорусских милиционеров.
RT на русском 17:00
Авто
Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Honda CR-V
Представители компании Honda в России анонсировали появление в продаже обновленного кроссовера Honda CR-V.
Avtovesti.com 10:03
Политика
Немецкий политик рассказал, кому выгодно отравить Навального
За отравлением блогера Алексея Навального могли стоять противники строительства "Северного потока — 2", заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи.
РИА Новости 13:57
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Вануату
Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 6,3 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС вчера в 23:33
Армия и оружие
Парад союзников в Берлине стал последним аккордом Второй мировой войны
Парламентская газета 17:25
Космос
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Напомним, что пуск ракеты «Чанчжэн-2F» с многоразовым космическим кораблем состоялся 4 сентября.
RuNews24.ru 04:10
Происшествия
В Перми задержали активиста, спросившего врио губернатора края Дмитрия Махонина о приговоре по делу о «кукле Путина»
В Перми задержали активиста, который попытался на улице узнать мнение врио губернатора края Дмитрия Махонина о приговоре по делу о «кукле Путина».
Эхо Москвы 20:08
Кино
По мотивам игры Shenmue выпустят аниме-сериал
Crunchyroll совместно с Adult Swim объявили на выставке Virtual Crunchyroll Expo, что намерены создать аниме-сериал по мотивам легендарной серии игр Shenmue.
Российская газета 08:22
Шоу-бизнес
Свадьбы не будет: лишившаяся руки Грачева выступила с заявлением
Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, заявила от "отмене" свадьбы с новым избранником.
РИА Новости 16:47
Политика
Bloomberg: Берлин не планирует отказываться от «Северного потока-2»
Ранее один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока - 2», отложив его на два года.
ТК Звезда 05:22
Шоу-бизнес
Наташа Королева удивила поклонников новым образом
Кто-то даже посчитал, что в новом образе Наташа Королева стала похожа на Ольгу Бузову.
Что происходит вчера в 04:03
Единоборства
Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM 03:06
Политика
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии.
РИА Новости 09:41
Политика
Пушков резко ответил на слова главы МИД Украины о нецивилизованной России
Сенатор Алексей Пушков назвал глупостью слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что "цивилизацию на значительную территорию России" принесли украинцы.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе
Известия 15:07
Армия и оружие
США смоделировали войну с Россией
Журналист издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы.
Lenta.ru 17:07
Общество
Эксперт Косарев рассказал о причинах блокировки электронной почты
Причиной блокировки электронного ящика может стать спам или взлом.
NewInform 19:52
Здоровье
Названы девять самых полезных для сердца продуктов
Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом здорового сердца является правильное питание и назвала продукты, которые следует включить в свой рацион.
РИА Новости 09:07
Экономика
Законопроект о распространении tax free на всю Россию внесен в Госдуму
Москва, 5 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Законопроект о системе tax free в России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.
REGNUM вчера в 04:21
Космос
Роскосмос будет жечь коммунальный мусор используемыми в космической отрасли плазмотронами
Гендиректор Центра Келдыша отметил, что космические плазмотроны можно использовать также для уничтожения отходов повышенной опасности.
ТАСС Наука 20:07
Автоспорт
Гасли победил на Гран-при Италии, Квят стал девятым
Французский гонщик Пьер Гасли из команды "Альфа Таури" стал победителем гонки Гран-при Италии "Формулы-1", прошедшей в Монце.
РИА Новости 11:16
Общество
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости 09:59
Происшествия
Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции
РИА Новости 08:27
Экономика
Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя
Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года.
РБК 17:00
Армия и оружие
Турция готовится к наступлению на северо-востоке Сирии
Topdaynews.ru 15:43
Общество
В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости 05:26
Экономика
ВШЭ сообщила о рекордном падении покупательной способности россиян
Газета.Ru 04 сентября в 15:25