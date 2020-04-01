Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургУ 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
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В России более 20% пациентов с коронавирусом не имеют симптомов болезни

REGNUM12:32

Попова рассказала о более 20% бессимптомных зараженных COVID-19 в России

Известия12:16

Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов

ТАСС11:26

Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет бессимптомно

РИА Новости11:57

Роспотребнадзор: у 20% пациентов с коронавирусом в России нет симптомов

Ведомости11:52

Более 20% выявленных в РФ пациентов с COVID-19 не имеют симптомов

РЕН ТВ11:35

Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

Газета.Ru12:08
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Происшествия

Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:54
Происшествия

Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Интерфакс 08:28
Общество

В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
Известия 13:46
Экономика

Закон о налоге с процентов по вкладам принят

Закон с поправками в Налоговый кодекс о налоге с процентов по вкладам населения уже принят.
ИА Клерк.Ру вчера в 05:03
Культура

Слепаков записал матерную песню про коронавирус

Клип на новую песню юмориста Семена Слепакова о коронавирусе собрал более двух миллионов просмотров менее чем за сутки с момента публикации на YouTube и возглавил топ трендов русскоязычного сегмента этой платформы.
Ридус 04:09
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Армия и оружие

Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:16
Общество

В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
АиФ Нижний Новгород 02:45
Общество

Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:08
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Политика

Американцы в китайском аэропорту перекупили предназначавшиеся Франции маски

Президент французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил, что в Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых Франции, пишет Libération.
Взгляд.ру 14:53
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Происшествия

В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
REGNUM 12:58
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Шоу-бизнес

Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество

Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Территория новостей 04:35
Политика

Путин заявил, что обсуждает цены на нефть с партнерами в ОПЕК и США

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждает падение цен на нефть с партнерами в странах ОПЕК и США, которых это тоже беспокоит.
РИА Новости 13:18
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 08:39
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Как стало известно 15-news.ru, ключевым симптомом этой болезни являются потеря вкуса и обоняния.
15-news.ru 14:58
Здоровье

В России вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с 1 апреля.
ФАН 05:52
Здоровье

В три больницы Петербурга занесли коронавирус

Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.
Интерфакс 10:48
Здоровье

В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Российская газета 06:43
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm вчера в 04:21
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru 08:31
Шоу-бизнес

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Life.ru 08:06
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа

Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Вокруг ТВ 03:08
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