Происшествия
RT на русскомРоссийское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess
Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, которые находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-2019.
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Общество
Коронавирус зафиксировали близ космодрома Куру во Франции
Во Франции вблизи космодрома Куру был зафиксирован случай заражения новым типом коронавируса COVID-2019.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Происшествия
В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия
В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
Председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов, комментируя заявление Зеленского, написал в своем Facebook, что в момент, когда Киев выйдет из "нормандского формата", Донбасс навсегда выйдет из Украины.
Происшествия
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
Технологии
Apple и Google начали скрывать информацию о коронавирусе
Apple заметила, что все приложения из App Store на тему вспышки COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2, должны быть представлены государственными компаниями или официальными организациями здравоохранения, а остальную информацию корпорация скроет от пользователей.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Энергетика
Нефть WTI за день подешевела более чем на 10%
По состоянию на 23:07 мск, стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле снизилась на 10,48% — до $41,09 за баррель.
Хоккей
Панарин обновил личный рекорд по голевым передачам в НХЛ
Футбол
Матч между «Шинником» и «Ротором» пройдет в Химках
В среду Российский футбольный союз принял решение о переносе матча 1\4 финала Олимп - Кубка России между "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" по причине плохого состояния газона на стадионе в Ярославле.
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Общество
Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса
К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Футбол
Кокорин рассказал, что помогает бывшим сокамерникам
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым
Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Экономика
Товарооборот России и КНР вырос на 5,6% за январь и февраль
Товарооборот России и Китая за январь и февраль увеличился в годовом исчислении на 5,6% и составил $17,1 млрд.
Биатлон
Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Авто
В России уже появился внедорожник Haval H5
Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.