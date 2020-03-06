Происшествия

RT на русскомRT на русскомРоссийское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, которые находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-2019.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
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