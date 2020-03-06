Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, которые находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-2019.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

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Технологии Apple и Google начали скрывать информацию о коронавирусе Apple заметила, что все приложения из App Store на тему вспышки COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2, должны быть представлены государственными компаниями или официальными организациями здравоохранения, а остальную информацию корпорация скроет от пользователей.

Происшествия Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.

Футбол Матч между «Шинником» и «Ротором» пройдет в Химках В среду Российский футбольный союз принял решение о переносе матча 1\4 финала Олимп - Кубка России между "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" по причине плохого состояния газона на стадионе в Ярославле.

Общество Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.

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Спорт Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).