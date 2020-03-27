Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПрибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов

Сомнительные результаты анализов на коронавирус получены у 29 человек, прибывших на Сахалин из Таиланда, их изолируют, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
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Количество подозрительных тестов у пассажиров тайского рейса выросло до 34

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Еще одна группа сахалинских туристов прилетела чартером из Таиланда

Интерфакс - Россия03:27

На Сахалине на карантин поместят 241 туриста из Таиланда

ДВ-РОССвчера в 07:14

Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов

РИА Новости01:20

Лимаренко: У 29 сахалинцев, прилетевших из Таиланда, тесты на коронавирус оказались сомнительными

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Коронавирус подозревают у 29 сахалинцев

АСТВ00:43

Сергей Надсадин обратился к жителям Южно-Сахалинска в связи угрозой коронавируса

SakhalinMedia.ru02:21
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Политика

Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 02:56
Общество

На Кубани ограничили бронирование и заселение в гостиницы и санатории

С 28 марта, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, временно прекращается бронирование и заселение в гостиницы и санатории Краснодарского края.
За рулем Кубань 02:06
Футбол

«Интер» может подписать Фертонгена летом в качестве свободного агента

По информации источника, «нерадзурри» намерены подписать 32-летнего бельгийца летом в качестве свободного агента, поскольку его контракт со «шпорами» заканчивается в июне.
Спорт-Экспресс 03:33
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».
РБК 03:15
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 13:18
Армия и оружие

Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео

Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:06
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека

Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека.
Газета.Ru вчера в 06:27
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Российская газета вчера в 23:52
Общество

Еще три пациента вылечились от коронавируса в Москве

Двух пациентов выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:00
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 02:22
Происшествия

На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым

В четверг компания сообщила, что на Бованенковском месторождении изолированы 20 вахтовиков, контактировавшие с больным коронавирусом.
РИА Новости 01:49
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
РБК 03:39
Общество

В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей

За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
Примечания 03:36
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru вчера в 02:15
Общество

В Петербурге ограничили работу ряда продуктовых магазинов

В Санкт-Петербурге ограничили работу ряда продуктовых магазинов.
Evo-rus.com 02:08
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Здоровье

Назван напиток, препятствующий поражению легких

Зарубежные диетологи считают, что одним из самых полезных напитков является чай с куркумой.
Российская газета 00:50
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Происшествия

В Астраханской области подтвержден первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован сегодня в Астраханской области.
Арбуз вчера в 08:59
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Происшествия

Под Тулой внедорожник врезался в остановку

Три человека, включая десятилетнего ребенка, погибли в результате наезда на останоку автомобиля Chevrolet Niva в Тульской области.
ТАСС 02:52
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:41
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