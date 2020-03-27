Коронавирус
КМВ НовостиУ 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Самолет из Тая приземлился в Южно-Сахалинске вчера Всех 241 пассажиров (из них 46 детей) немедленно отправили в карантин, у 29 — подозрение на азиатский вирус.
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Сергей Надсадин обратился к жителям Южно-Сахалинска в связи угрозой коронавируса
SakhalinMedia.ru02:21
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В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом
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Общество
ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки
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В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
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Голкипер футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер может продолжить спортивную карьеру в английском «Челси».
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Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
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26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.