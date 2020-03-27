Коронавирус

КМВ НовостиКМВ НовостиУ 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Самолет из Тая приземлился в Южно-Сахалинске вчера Всех 241 пассажиров (из них 46 детей) немедленно отправили в карантин, у 29 — подозрение на азиатский вирус.
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Количество подозрительных тестов у пассажиров тайского рейса выросло до 34

Сахалин.Инфо02:35

Еще одна группа сахалинских туристов прилетела чартером из Таиланда

Интерфакс - Россия03:27

На Сахалине на карантин поместят 241 туриста из Таиланда

ДВ-РОССвчера в 07:14

Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов

РИА Новости01:20

Лимаренко: У 29 сахалинцев, прилетевших из Таиланда, тесты на коронавирус оказались сомнительными

РИА Сахалин-Курилы01:45

Коронавирус подозревают у 29 сахалинцев

АСТВ00:43

Сергей Надсадин обратился к жителям Южно-Сахалинска в связи угрозой коронавируса

SakhalinMedia.ru02:21
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Происшествия

В Ярославской области подтверждён второй случай коронавируса

Ярославль, 27 марта 2020, 11:26 — REGNUM В Ярославской области подтвержден еще один диагноз коронавируса.
REGNUM 04:26
Экономика

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Гаджеты

Kingmax представила SSD-накопитель PX4480 с интерфейсом PCIe 4.0

Компания Kingmax представила новый потребительский твердотельный накопитель PX4480 с интерфейсом PCIe 4.0.
3DNews 05:01
Общество

Оренбуржье ужесточает карантин из-за пандемии коронавируса

Губернатор Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению короновируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM 03:48
Общество

Минтруд: работодатели обязаны сохранить зарплату в нерабочую неделю

Отмечается, что работодатели не должны выплачивать повышенную зарплату, так как нерабочая неделя не относится к праздничным дням или выходным.
REGNUM 01:11
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru 25 марта в 23:03
Общество

Еще один пациент с коронавирусом умер в Москве

Еще один летальный случай из-за коронавируса зафиксирован в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 04:34
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 04:52
Происшествия

Стали известны причины смерти трехлетнего ребенка в детсаду Петербурга

Причиной смерти трехлетней девочки в детском саду в Санкт-Петербурге могла стать асфиксия.
Известия 04:34
Политика

Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

Газета.Ru 02:56
Политика

США намерены подать в суд на Китай из-за коронавируса

Американские производители планируют подать в суд на правительство Китая за то, что они потеряли деньги во время пандемии коронавируса.
Городовой 04:58
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Общество

В Крыму зафиксировано еще семь случаев заражения коронавирусом

Ранее власти объявили о том, что в Крыму зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Крым 03:16
Энергетика

Представитель Минэнерго назвал справедливую цену на нефть

На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку функционировать нормально, она находится в диапазоне 45−55 долларов.
REGNUM 03:48
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Первые пять случаев заражения коронавирусом подтвердили в Севастополе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 03:55
Общество

ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
ТАСС 04:22
Музыка

Гудков и Варнава станцевали танец Little Big из клипа на песню Uno

Российские актеры Екатерина Варнава и Александр Гудков выразили свою поддержку коллективу Little Big, которая по известным причинам не может принять участие в конкурсе «Евровидение».
Evo-rus.com вчера в 04:25
Политика

Депутаты Госдумы сдадут тест на коронавирус

Депутатов Госдумы 30 марта проверят на коронавирус.
РИА Новости 04:42
Транспорт

В Москве открыли новую ветку метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
РБК 04:29
Игры

Вышел динамичный шутер Bright Memory

В Steam вышел мясной шутер от первого лица Bright Memory — сейчас на игру действует скидка 33%.
ЭндлессГеймОвер вчера в 06:38
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости 25 марта в 15:31
Общество

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Известия 00:39
Футбол

Нойер может продолжить карьеру в «Челси»

Голкипер футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер может продолжить спортивную карьеру в английском «Челси».
News.ru 02:43
Общество

В «Пятерочке» вводят специальные часы посещения для пенсионеров

Гипер НН 03:51
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Evo-rus.com 04:03
Общество

Еще один зараженный коронавирусом умер в России

Ранее сообщалось, что в Москве умерли двое пациентов, чьи тесты на коронавирус оказались положительными.
Московский Комсомолец 04:23
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
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