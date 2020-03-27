Самолет из Тая приземлился в Южно-Сахалинске вчера Всех 241 пассажиров (из них 46 детей) немедленно отправили в карантин, у 29 — подозрение на азиатский вирус.

У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Общество Оренбуржье ужесточает карантин из-за пандемии коронавируса Губернатор Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению короновируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Транспорт В Москве открыли новую ветку метро Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).

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