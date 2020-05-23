Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
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Почти у 30 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

Коронавирус выявили у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве. Там рассказали, что всего в Звездном Городке 64 заболевших. У 17 из них есть признаки ОРВИ и пневмонии, у остальных симптомы отсутствуют.
РИА Новостивчера в 15:21

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В ФМБА сообщили о вспышке COVID-19 в Центре подготовки космонавтов

РБКвчера в 22:45

У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

РЕН ТВвчера в 14:44

В центре подготовки космонавтов коронавирус выявили у 29 сотрудников

Московский Комсомолецвчера в 15:41

29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом

News.ruвчера в 15:41

Почти у 30 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

РИА Новостивчера в 15:21

Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов

Эхо Москвывчера в 15:01

У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

Газета.Ruвчера в 16:19
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском вчера в 09:16
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Авто

Чего не стоит опасаться при покупке машины с пробегом

Покупка машины с пробегом связана с определенным риском.
Российская газета 22 мая в 02:00
8
Футбол

Юран: «„Химки“ могут прекратить своё существование»

В субботу, 23-го мая, стало известно, что футбольный клуб "Химки" может прекратить своё существование.
Sport.ru вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru вчера в 09:02
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Авто

В Крыму планируют производить более 100 электрокаров в год

Симферополь, 24 мая 2020, 08:35 — REGNUM Со следующего года крымское научно-производственное предприятие «Эльтавр» планирует увеличить производственные мощности и выпускать свыше 100 электромобилей в год.
REGNUM 01:35
Здоровье

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Армия и оружие

ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило, что ее подразделения подавили огневые точки украинской армии, с которых утром 22 мая наносились удары по предместьям Ясиноватой.
Lenta.ru 22 мая в 07:00
1,9K
Гаджеты

В Сеть утекла информация о новом смартфоне Motorola One Fusion +

В апреле стало известно, что Motorola представит два новых смартфона в конце второго квартала 2020 года, получившие название One Fusion и One Fusion .
NewInform вчера в 07:53
Общество

В Ростовской области с 25 мая начнется ослабление режима ограничений

На территории Ростовской области с 25 мая возобновят работу непродовольственные магазины, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости.
ФАН 22 мая в 14:25
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Наука

Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых

Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:03
27
Путешествия

В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень

Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
RT на русском 01:12
21
Авто

Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа

Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 22 мая в 06:21
138
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова во время карантина ходит в магазин в «панталонах»

Актуальные Новости вчера в 15:28
1
Происшествия

В Подмосковье выясняют причины загрязнения Москвы-реки

«Отрабатываются версии причины загрязнения, от незаконного слива сточных вод в реку до сброса топлива с корабля»,— сообщили в министерстве (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ вчера в 18:53
6
Политика

Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
3
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
76
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Ид аль-Фитр или Ураза-байрам — татарское название "праздника разговения" — отмечают мусульмане в воскресенье.
РИА Новости вчера в 17:19
3
Финансы

Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара

Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
Profinance.ru 22 мая в 17:29
Политика

Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения

Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
13
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Атлантическом океане

RT на русском 00:18
2
Здоровье

Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу

Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.
Российская газета вчера в 15:08
601
Политика

Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина

Посольство РФ в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 19:32
2,7K
Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 команд

Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) одобрил возобновление сезоне в формате плей-офф из 24 команд, вместо обычных 16.
МК-Спорт вчера в 02:57
Общество

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
8
Футбол

Каталонский бизнесмен Роурес: «В банковских счетах „Барселоны“ огромная дыра. Трансферов за 100+ миллионов больше не будет»

Еще добавились потери, связанные с коронавирусом. Трансферов за 100+ миллионов евро больше не будет.
Бомбардир.ру 01:32
Политика

В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной

Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
9
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,1K
Общество

Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
227
Здоровье

В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19

В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
9
Политика

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Коммерсантъ 00:59
42
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