Коронавирус
Газета.RuУ 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус
В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
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с чего всё началось
Коронавирус выявили у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве. Там рассказали, что всего в Звездном Городке 64 заболевших. У 17 из них есть признаки ОРВИ и пневмонии, у остальных симптомы отсутствуют.РИА Новостивчера в 15:21
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В центре подготовки космонавтов коронавирус выявили у 29 сотрудников
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