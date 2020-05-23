Коронавирус выявили у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве. Там рассказали, что всего в Звездном Городке 64 заболевших. У 17 из них есть признаки ОРВИ и пневмонии, у остальных симптомы отсутствуют.

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В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

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