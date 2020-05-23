Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
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с чего всё началось

Почти у 30 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

Коронавирус выявили у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве. Там рассказали, что всего в Звездном Городке 64 заболевших. У 17 из них есть признаки ОРВИ и пневмонии, у остальных симптомы отсутствуют.
РИА Новости15:21

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У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

Газета.Ru16:19

У 29 сотрудников центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

Аргументы и Факты16:07

29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом

News.ru15:41

В центре подготовки космонавтов коронавирус выявили у 29 сотрудников

Московский Комсомолец15:41

Почти у 30 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

РИА Новости15:21

Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов

Эхо Москвы15:01

У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

РЕН ТВ14:44
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Происшествия

В Казани собака загрызла хозяйку

В Казани собака сорвалась с привязи во дворе частного дома и загрызла 71-летнюю хозяйку, сообщает на следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Татарстану, ссылаясь на предварительные данные.
Коммерсантъ Казань 16:04
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Шоу-бизнес

Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии

Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
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Армия и оружие

ВМС США испытали лазер против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
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Происшествия

Захватчик банка в центре Москвы признал вину

Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС 16:03
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Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
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Экономика

Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года

Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
Российская газета 21 мая в 16:05
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Происшествия

В Ингушетии зарегистрировали землетрясение

Магас, 24 мая 2020, 01:06 — REGNUM Подземные толчки зафиксированы в двух городах и поселке в Ингушетии, 24 мая сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.
REGNUM 18:06
Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM вчера в 04:29
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Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
9
Общество

В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады

В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.
ФАН 01:30
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Происшествия

Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе

Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
438
Происшествия

Подросток застрелил бывшего бойца АТО под Киевом

Шестнадцатилетний житель Киевской области застрелил экс-бойца батальона «Айдар» Игоря Корниенко, участвовавшего в боевых действиях на востоке Украины.
News.ru 15:56
Шоу-бизнес

Адвокат Лолиты высказался о нападении на ее экс-супруга

Тренер по фитнесу и сквошу Дмитрий Иванов, который недавно развелся с певицей Лолитой Милявской, намекнул на причастность адвоката Сергея Жорина к своей госпитализации.
ТВ Центр вчера в 04:43
11
Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
1
Происшествия

В Петербурге скончалась девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

«Скорая помощь», которую вызвала 30-летняя жительница Петербурга, отказалась приехать по ее адресу, сославшись на загруженность.
Росбалт 09:53
352
Общество

В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:19
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Авто

Volkswagen начнет выпускать три новых модели в РФ

Согласно обязательствам в Специального инвестиционного контракта, который был подписан Volkswagen Group с Минпромторгом РФ, как три новые модели до 2028 года компания начнет выпускать в России.
SpeedMe 21 мая в 23:30
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Армия и оружие

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником

О старте ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», состоявшегося с космодрома Плесецк, проинформировали журналистов в Министерстве обороны страны.
RuNews24.ru вчера в 10:38
15
Общество

Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве

Компания Hertz основана в 1918 году Уолтером Джейкобсом, который начал операции по прокату в Чикаго с десятком автомобилей.
Интерфакс 04:46
60
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК вчера в 00:25
1,4K
Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
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Футбол

Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу после 8 июня

Испанские СМИ сообщают, что премьер-министр Испании Педро Санчес одобрил возвращение большого футбола с 8 июня.
Bobsoccer 08:39
Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
1
Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
11
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль вчера в 07:15
500
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Газета.Ru вчера в 13:09
2,1K
Авто

Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6

Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
10
Футбол

В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Английской премьер-лиге (АП), сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 18:12
Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
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