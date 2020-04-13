Государственный Академический Большой театр России предпринял все необходимые меры безопасности по профилактике нового коронавируса перед концертом в поддержку участников акции "Мы вместе", который прошел в субботу на Исторической сцене.

с чего всё началось

По словам Урина, повторное тестирование сотрудников проведут 14 или 15 апреля. Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1» 11 апреля. На сцене Большого театра перед пустым зрительным залом выступили артисты, музыканты и другие деятели искусства.

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