Коронавирус
ВедомостиУ 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
По словам Урина, повторное тестирование сотрудников проведут 14 или 15 апреля. Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1» 11 апреля. На сцене Большого театра перед пустым зрительным залом выступили артисты, музыканты и другие деятели искусства.
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с чего всё началось
Государственный Академический Большой театр России предпринял все необходимые меры безопасности по профилактике нового коронавируса перед концертом в поддержку участников акции "Мы вместе", который прошел в субботу на Исторической сцене.ТАСС13:39
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