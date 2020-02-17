Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии

Россияне не обращались с просьбой об эвакуации с круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине у японского порта Йогокама, сообщило посольство РФ в Японии.
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