Общество
РИА НовостиРоссияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии
Россияне не обращались с просьбой об эвакуации с круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине у японского порта Йогокама, сообщило посольство РФ в Японии.
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ
Футбол
«Лацио» победил «Интер» и вышел на второе место в Серии А
Политика
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
Москва и Анкара продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по Идлибу, заявил в интервью "Известиям" глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Гаджеты
Microsoft отменил проблемное обновление Windows 10
В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Происшествия
В Красноярском крае четыре человека погибли от отравления газом
Четыре человека погибли в поселке на юге Красноярского края, предположительно, отравившись угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Политика
WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай
Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США.
Происшествия
Во Владивостоке произошла массовая автоавария
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
Шоу-бизнес
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати
Напомним, для Анастасии Решетовой Ратмир стал первым ребенком. А у Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Общество
Жителям Хубэя запретили выходить из домов
Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Армия и оружие
США испытали ракету Trident II, способную нести ядерный боезаряд
ВМС США в воскресенье, 16 февраля, испытали баллистическую ракету Trident II (D5LE), способную нести ядерный боезаряд, сообщает РИА Новости.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Общество
В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора
Отправлен в отставку заместитель губернатора Волгоградской области Роман Бекетов.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Происшествия
В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве
В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.
Авто
Компания Fiat рассекретила внешность нового стильного пикапа
Маловероятно, что новый пикап выйдет за пределы южноамериканского рынка, поскольку в Европе линейка компактных Fiat представлена «каблучком» Doblo и фургончиком Fiorino, а в России доступна только модель Fullback, которая стоит от 1,7 млн рублей.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Кино
Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»
По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.