21 апреля среди работников рудника выявили 37 заболевших COVID-19. Всего в Алтайском крае зафиксировано 215 случаев заражения, в том числе 63 за последние сутки. В целом по России число зараженных коронавирусом превысило 68 тыс.

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

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