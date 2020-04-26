Коронавирус
РБКУ 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
21 апреля среди работников рудника выявили 37 заболевших COVID-19. Всего в Алтайском крае зафиксировано 215 случаев заражения, в том числе 63 за последние сутки. В целом по России число зараженных коронавирусом превысило 68 тыс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
Интерфакс 06:26
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
Врач-нейрохирург скончался в Петербурге с диагнозом COVID-19
Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Врач-нейрохирург высшей категории, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.
REGNUM 06:46
Политика
Песков назвал новый состав правительства РФ «блестящим и энергичным»
Правительство России профессионально работает в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
ТАСС 06:59
Здоровье
В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса
За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Общество
Лукашенко призвал развивать регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее возрождать районы страны, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
News.ru 06:04
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии
Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 вчера в 01:47
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 04:47
Общество
В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Культура
Twitch не выплатил стримеру 14 тысяч долларов за подписчиков
Стример VarsityGaming утверждает, что Twitch должен ему около 20 тысяч канадских долларов (14 тысяч американских долларов).
Cyber.sports.ru вчера в 07:23
Политика
День окончания Второй мировой войны перенесен на 3 сентября
День окончания Второй мировой войны перенесен на 3 сентября. Соответствующий закон подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Российская газета 24 апреля в 05:12
Футбол
Украинец Лунин станет вторым вратарем в «Реале» вместо Ареола
Украинский вратарь Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Овьедо», вернется в «Реал» и станет сменщиком Тибо Куртуа.
Sport24.ru 06:49
Происшествия
В Югре умер второй пациент с коронавирусом
Рабочий с Приобского нефтяного месторождения с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это второй летальный случай, связанный с инфекцией, сообщил в воскресенье начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
РИА Новости 07:12
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 24 апреля в 15:47
Политика
Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов
Ведомости 24 апреля в 09:31
Общество
Италия останется закрытой для туристов до конца года
Границы Италии, ставшей одной из главных жертв коронавируса в Европе, останутся на замке до конца года, так что туристического сезона с участием иностранцев на Апеннинах, скорее всего, не будет.
Российская газета 02:26
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Происшествия
В Самарской области умер еще один пациент с коронавирусом
Как уточняют в оперштабе, пациент "скончался на фоне сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы".
Волга Ньюс 05:39
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38