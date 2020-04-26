Коронавирус

РБКРБКУ 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

21 апреля среди работников рудника выявили 37 заболевших COVID-19. Всего в Алтайском крае зафиксировано 215 случаев заражения, в том числе 63 за последние сутки. В целом по России число зараженных коронавирусом превысило 68 тыс.
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+2 района за выходные. Карта распространения коронавируса на Алтае. Инфографика

АМИТЕЛ06:33

+68. Алтайский край обновил «вчерашний рекорд» по приросту больных коронавирусом за сутки

Алтапресс02:06

+68: число больных COVID-19 в Алтайском крае достигло 283 человек

Толк01:45

Число заболевших коронавирусом на Алтае на 26 апреля 2020 года составило 283

КП - Барнаул02:10

В Алтайском крае выявили еще 68 новых случаев коронавируса

Алтайская правда02:02

Стоп коронавирус: информационная сводка оперативного штаба в Алтайском крае на 26 апреля

Катунь 2402:10

В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС02:37
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Общество

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Интерфакс 06:26
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
273
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Происшествия

Врач-нейрохирург скончался в Петербурге с диагнозом COVID-19

Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Врач-нейрохирург высшей категории, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.
REGNUM 06:46
2
Политика

Песков назвал новый состав правительства РФ «блестящим и энергичным»

Правительство России профессионально работает в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
ТАСС 06:59
Здоровье

В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
26
Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
52
Общество

Лукашенко призвал развивать регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее возрождать районы страны, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
News.ru 06:04
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Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии

Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 вчера в 01:47
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Экономика

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 04:47
29
Общество

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Культура

Twitch не выплатил стримеру 14 тысяч долларов за подписчиков

Стример VarsityGaming утверждает, что Twitch должен ему около 20 тысяч канадских долларов (14 тысяч американских долларов).
Cyber.sports.ru вчера в 07:23
Политика

День окончания Второй мировой войны перенесен на 3 сентября

День окончания Второй мировой войны перенесен на 3 сентября. Соответствующий закон подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Российская газета 24 апреля в 05:12
3,9K
Футбол

Украинец Лунин станет вторым вратарем в «Реале» вместо Ареола

Украинский вратарь Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Овьедо», вернется в «Реал» и станет сменщиком Тибо Куртуа.
Sport24.ru 06:49
Происшествия

В Югре умер второй пациент с коронавирусом

Рабочий с Приобского нефтяного месторождения с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это второй летальный случай, связанный с инфекцией, сообщил в воскресенье начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
РИА Новости 07:12
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,3K
Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 24 апреля в 15:47
Политика

Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов

Ведомости 24 апреля в 09:31
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Общество

Италия останется закрытой для туристов до конца года

Границы Италии, ставшей одной из главных жертв коронавируса в Европе, останутся на замке до конца года, так что туристического сезона с участием иностранцев на Апеннинах, скорее всего, не будет.
Российская газета 02:26
177
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
87
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
712
Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
4,3K
Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
1,3K
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
1,7K
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
14
Происшествия

В Самарской области умер еще один пациент с коронавирусом

Как уточняют в оперштабе, пациент "скончался на фоне сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы".
Волга Ньюс 05:39
10
Происшествия

В Забайкалье обрыв ЛЭП спровоцировал серьёзный пожар

REGNUM 05:18
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
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