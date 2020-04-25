Коронавирус

РБКРБКУ 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

21 апреля среди работников рудника выявили 37 заболевших COVID-19. Всего в Алтайском крае зафиксировано 215 случаев заражения, в том числе 63 за последние сутки. В целом по России число зараженных коронавирусом превысило 68 тыс.
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Барнаульцы плохо соблюдают самоизоляцию

КП - Барнаул04:59

Инфографика: в каких районах Алтайского края есть заражённые COVID-19

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Еще 4 человека выздоровели от коронавируса в Алтайском крае

Алтайская правда01:05

В Алтайском крае выявили еще 63 случая коронавируса

Алтапресс00:41

Коронавирус выявили у 51 работника Корбалихинского рудника в Алтайском крае

ТАСС01:11

Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае

АМИТЕЛ01:52

Рекордный скачок: в Алтайском крае подтвердили еще 63 случая COVID

Толк00:40
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Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
РИА Новости 07:33
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Единоборства

Емельяненко показал, как бегает за гречкой по 10 километров

РИА Новости 09:40
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Политика

Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике в ближайшую пятилетку, скорее всего, появится новая конституция.
РИА Новости 06:12
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
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Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
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Общество

Певец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке

Газета.Ru 08:02
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Политика

Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России

Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей».
Lenta.ru 09:22
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Армия и оружие

ВВС США перебрасывают в Арктику истребители пятого поколения F-35A

Вашингтон, 22 апреля 2020, 18:40 — REGNUM Командование ВВС США начало перебрасывать на авиабазу «Эйльсон» на Аляске ударные истребители пятого поколения F-35A, сообщает 22 апреля пресс-служба командования американских ВВС.
REGNUM 22 апреля в 11:40
Армия и оружие

Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба

В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Военное обозрение вчера в 06:54
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
3,6K
Здоровье

В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 02:13
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Культура

Победитель шоу Маска на НТВ покажет лицо

Толк 02:49
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Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
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Здоровье

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека

Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
РБК Ростов-на-Дону 05:52
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru вчера в 06:58
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Происшествия

В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки

Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии.
РИА Новости 06:57
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Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
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Десятилетняя российская актриса подписала контракт в Голливуде

Life.ru вчера в 11:02
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Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

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Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры

Многие жаждали расплаты за поражения от нашей сборной на разных турнирах, в особенности на Кубке вызова-79 и уже упомянутом Кубке Канады-81.
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В атмосфере Венеры есть зона с повышенной концентрацией азота

Как оказалось, наибольшее количество азота на Венере содержится в зоне атмосферы на высотах от 60 до 100 километров.
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Лукашенко организовал субботник в Чернобыльской зоне

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В России банкам хотят запретить блокировать счета без причины

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные фото периода встречи на Эльбе

РБК вчера в 18:06
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