Коронавирус
РБКУ 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
21 апреля среди работников рудника выявили 37 заболевших COVID-19. Всего в Алтайском крае зафиксировано 215 случаев заражения, в том числе 63 за последние сутки. В целом по России число зараженных коронавирусом превысило 68 тыс.
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Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
Общество
21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом
Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
Общество
В СПЧ призвали не допустить разрушения «Ведомостей»
Члены постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека (СПЧ) потребовали предоставить журналистам «Ведомостей» право выдвигать кандидатуру главного редактора без давления со стороны собственников.
РБК 06:30
Общество
Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
Общество
Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава.
РИА Новости 05:41
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Политика
Кравчук назвал виновного в бедах Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Петра Порошенко виновником бедности страны.
РИА Новости 06:17
Общество
Орешкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире
Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Экономика
Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По словам господина Грефа, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью", и Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок.
Коммерсантъ 05:30
Происшествия
Более 130 водителей задержали в Москве за нарушение карантина
Более 130 водителей задержали в Москве с начала апреля за нарушение карантина по коронавирусу.
Известия 05:56
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Экономика
Кудрин прогнозирует рост безработицы в России
Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса.
REGNUM 05:42
Здоровье
В Приморье коронавирусом заразилась студентка медуниверситета
Заболевание COVID-19 выявлено у студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), работавшей медсестрой в Краевой детской клинической больнице № 1, 25 апреля сообщает ИА PrimaMedia.
ИА Красная Весна 06:32
Футбол
Глава Ла Лиги исключил трансферы Неймара и Лаутаро в «Барселону» летом
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выразил уверенность, что форвард "ПСЖ" Неймар и нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес в летнее трансферное окно не перейдут в "Барселону".
Газета.Ru 00:15
Общество
В Пензенской области за сутки еще у 23 человек выявили коронавирус
Коронавирусную инфекцию в Пензенской области за сутки выявили еще у 23 человек, общее число зараженных в области достигло 255 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 06:32
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем насилии
Известной телеведущей Регине Тодореко пришлось оправдываться за свое высказывание о домашнем насилии.
Пятый канал 03:29
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
В России число заболевших коронавирусом превысило 74 тысячи человек
Случаи заражения были зафиксированы в 83 регионах России. Отмечается, что 48,9 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.
ФедералПресс 06:27
Общество
Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
Известия 06:12
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен из-за коронавируса
Футбольный сезон в Нидерландах официально завершен из-за пандемии коронавируса без определения чемпиона.
Газета.Ru вчера в 15:53