Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

«Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — говорится в сообщении. Всего за сутки в регионе инфекция была выявлена у 63 человек, четыре человека выздоровели.
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Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае

АМИТЕЛ01:52

Рекордный скачок: в Алтайском крае подтвердили еще 63 случая COVID

Толк00:40

В Алтайском крае выявили еще 63 случая коронавируса

Алтапресс00:41

Резкий скачок: в Алтайском крае прибавилось 63 заболевших коронавирусом

КП - Барнаул01:20

Еще 4 человека выздоровели от коронавируса в Алтайском крае

Алтайская правда01:05

63 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае

Катунь 2400:42

В Алтайском крае приготовились к резкому приросту числа заболевших COVID-19

ИА 1-Line23 апреля в 23:03
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Транспорт

Около 400 большегрузов скопилось на границе с КНР в Забайкалье

Около 400 большегрузных автомобилей скопилось перед госграницей с КНР в Забайкальском крае. Власти региона решают проблему совместно с УМВД.
Zabnews.ru 02:20
Общество

В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами

В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,7K
Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
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Общество

На борту эсминца ВМС США у 18 моряков обнаружили коронавирус

РИА Новости вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем насилии

Пятый канал 03:29
1
Общество

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия вчера в 21:53
1
Здоровье

Американские ученые сообщили о смертности 88% больных COVID-19 на ИВЛ

РБК 23 апреля в 12:07
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 38 новых случаев коронавируса

38 пациентам в Новосибирской области поставили диагноз «коронавирус» за последние сутки.
Atas.info 00:35
104
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 06:01
1K
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
276
Общество

Во Владимирской области провели более 13 тыс. тестов на коронавирус

Областные лаборатории провели более 13 тысяч тестов на коронавирус, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии в Петушинском районе — 853 исследования.
REGNUM вчера в 09:57
377
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
236
Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

REGNUM 02:21
5
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
23
Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
109
Общество

ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств

На какой стадии находится закон Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства еще 17 марта 2020 года, а 1 апреля в третьем чтении Госдума приняла соответствующий законопроект.
РБК 02:00
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
3,4K
Общество

В Москве выздоровели 312 больных коронавирусом

В субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о выздоровлении 312 больных коронавирусом.
Вести.Ru 03:30
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Космос

«Страсти» про внеземную природу COVID-19 беспочвенны, считает ученый ИМБП РАН

Коронавирус имеет земное происхождение, данных о способности вирусных структур существовать в космосе у ученых нет, заявил заместитель директора по научной работе Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ - ИМБП РАН) Владимир Сычев.
Независимая газета 02:45
Общество

21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом

Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
12
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,3K
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова экстренно обратилась к врачам с режущей болью

Слово и Дело 01:47
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Футбол

УЕФА может не допустить к еврокубкам предложенные странами клубы

УЕФА может отказать в допуске клубам, предложенным национальной ассоциацией.
МонаВиста 23 апреля в 13:34
11
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
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Город в Алтайском крае России. Административный центр Змеиногорского района Алтайского края. Вместе с селом Лазурка образует городское поселение город Змеиногорск.
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