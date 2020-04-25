Коронавирус
ИзвестияУ 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
«Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — говорится в сообщении. Всего за сутки в регионе инфекция была выявлена у 63 человек, четыре человека выздоровели.
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В Алтайском крае приготовились к резкому приросту числа заболевших COVID-19
ИА 1-Line23 апреля в 23:03
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Транспорт
Около 400 большегрузов скопилось на границе с КНР в Забайкалье
Около 400 большегрузных автомобилей скопилось перед госграницей с КНР в Забайкальском крае. Власти региона решают проблему совместно с УМВД.
Zabnews.ru 02:20
Общество
В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами
В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
Общество
На борту эсминца ВМС США у 18 моряков обнаружили коронавирус
РИА Новости вчера в 14:20
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Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Здоровье
Американские ученые сообщили о смертности 88% больных COVID-19 на ИВЛ
РБК 23 апреля в 12:07
Происшествия
В Новосибирской области выявили 38 новых случаев коронавируса
38 пациентам в Новосибирской области поставили диагноз «коронавирус» за последние сутки.
Atas.info 00:35
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 06:01
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
Общество
Во Владимирской области провели более 13 тыс. тестов на коронавирус
Областные лаборатории провели более 13 тысяч тестов на коронавирус, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии в Петушинском районе — 853 исследования.
REGNUM вчера в 09:57
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
Общество
ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств
На какой стадии находится закон Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства еще 17 марта 2020 года, а 1 апреля в третьем чтении Госдума приняла соответствующий законопроект.
РБК 02:00
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
В Москве выздоровели 312 больных коронавирусом
В субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о выздоровлении 312 больных коронавирусом.
Вести.Ru 03:30
Космос
«Страсти» про внеземную природу COVID-19 беспочвенны, считает ученый ИМБП РАН
Коронавирус имеет земное происхождение, данных о способности вирусных структур существовать в космосе у ученых нет, заявил заместитель директора по научной работе Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ - ИМБП РАН) Владимир Сычев.
Независимая газета 02:45
Общество
21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом
Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Футбол
УЕФА может не допустить к еврокубкам предложенные странами клубы
УЕФА может отказать в допуске клубам, предложенным национальной ассоциацией.
МонаВиста 23 апреля в 13:34
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09