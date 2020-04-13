с чего всё началось

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция. 6 из них находятся в реанимации. Об этом сообщила главный врач клиники Эльза Сыртланова.

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

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