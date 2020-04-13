с чего всё началось

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция. 6 из них находятся в реанимации. Об этом сообщила главный врач клиники Эльза Сыртланова.

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360. 650

Здоровье Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19. 32

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,8K

Транспорт РЖД отменят 32 поезда дальнего следования «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе. 116

Экономика Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5% Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1,3K

Общество В России пострадавшие от COVID-19 сотрудники KFC получат $1 тыс В России сотрудники ресторанов сети KFC, пострадавшие от коронавирусной инфекции, получат единоразовую денежную компенсацию в размере $1 тыс. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Происшествия В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию. 36

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 788

Происшествия В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. 26

Общество В Москве умерли еще десять пациентов с коронавирусом Еще десять пациентов с подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Политика МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 742