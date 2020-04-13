Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция. 6 из них находятся в реанимации. Об этом сообщила главный врач клиники Эльза Сыртланова.
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В уфимской РКБ коронавирус подтвердился у 52 пациентов – главврач

КП - Уфа00:17

Коронавирус подтвердился у 52 пациентов клинической больницы в Уфе

ТАСС01:23

У 52 пациентов РКБ подтвердили коронавирус

UfacityNews.ru00:19

У 52 пациентов РКБ имени Куватова в Уфе подтвердился COVID-19

ГТРК Башкортостан00:36

В РКБ им. Куватова коронавирус выявлен у 52 пациентов

Московский Комсомолецвчера в 23:41

В Уфе коронавирус подтвержден у 52 пациентов РКБ им. Куватова

Башинформвчера в 22:59

Эльза Сыртланова: «У 52 пациентов РКБ имени Куватова подтвердился коронавирус»

Уфа1.ру00:42
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Экономика

Что произошло за ночь 10 апреля. Коротко

Как подсчитал РБК, с момента введения демпферного мезанизма в 2019 году только после падения цен на нефть Минфин не стал доплачивать нефтяникам, чтобы они не повышали цены внутри страны.
Новая газета 10 апреля в 01:10
Футбол

Кандидат в президенты «Барселоны»: «Клуб находится под угрозой банкротства»

Кандидат в президенты каталонской «Барселоны» Виктор Фонт считает, что команду ожидает серьезная перестройка, в связи с которой клуб находится под угрозой банкротства.
Евро-футбол.ру 01:24
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru вчера в 10:14
Энергетика

Глава РФПИ назвал возможный объем сокращений странами добычи нефти

Накануне, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года.
Известия 00:56
Здоровье

Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной

В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 01:21
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Технологии

В Японии предложили оригинальное решение проблемы с нехваткой аппаратов ИВЛ

Оригинальное решение предлагают в Японии во время пандемии коронавируса.
Военное обозрение 01:33
Здоровье

В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре

В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
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Происшествия

У скончавшейся 90-летней женщины в Саратове нашли коронавирус

Пациентка скончалась от сердечно-сосудистой патологии.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:31
Экономика

Глава Забайкалья заявил, что выплат погорельцам в этом году не будет

Губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к забайкальцам с разъяснением о том, что из-за сложной финансовой ситуации в стране, в случае повторения событий 2019 года с природными пожарами, таких же выплат погорельцам ждать не надо.
Московский Комсомолец Чита 00:32
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,7K
Политика

Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
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Энергетика

Цена нефти Brent растет на открытии торгов

Цены на нефть значительно упали в начале марта, - тогда на них повлиял разрыв предыдущей сделки ОПЕК+ и снижение спроса на фоне пандемии.
Эхо Москвы 01:30
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Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
1K
Общество

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля.
Lenta.ru 00:50
Общество

The Bell: главред «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина

Сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта.
Дождь вчера в 19:04
1
Происшествия

В восьми районах Иркутской области обнаружили коронавирус

Коронавирусную инфекцию зафиксировали в восьми районах Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 01:47
53
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
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Армия и оружие

Обострение в Донбассе: украинские силовики сообщили о потерях

Украинские силовики утверждают, что один военнослужащий погиб, а другой получил ранения.
Украина.ру 01:06
Армия и оружие

На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90

Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Политика

Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
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Кино

Режиссер сиквела «Отряд самоубийц» успокоил поклонников фильма

Дата премьеры сиквела «Отряд самоубийц» не будет передвинута, заверил поклонников фильма режиссер картины Джеймс Ганн 12 апреля в своем микроблоге Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 18:37
Политика

В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости вчера в 01:00
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Экономика

ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5%

По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада».
BFM.ru вчера в 13:50
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Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
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Происшествия

Забайкалье вышло в лидеры РФ по лесным пожарам

REGNUM 01:30
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Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
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Авто

Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже

Автоновости дня вчера в 04:35
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