У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция. 6 из них находятся в реанимации. Об этом сообщила главный врач клиники Эльза Сыртланова.

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

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