У 5,5 тыс. сотрудников системы образования Москвы нашли коронавирус

Всех работников системы образования Москвы проверили на коронавирус, сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, положительными оказались тесты у 3% из них -- это 5,5 тыс. человек. У 13,3% работников обнаружили антитела на COVID-19.