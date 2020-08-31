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Коммерсантъ
Коммерсантъ

У 5,5 тыс. сотрудников системы образования Москвы нашли коронавирус

Всех работников системы образования Москвы проверили на коронавирус, сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, положительными оказались тесты у 3% из них -- это 5,5 тыс. человек. У 13,3% работников обнаружили антитела на COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Все работники системы образования прошли тестирование на COVID-19

Все работники системы образования сдали тесты на COVID-19. По результатам у 13,3 процента тестируемых обнаружены антитела. Еще у трех процентов результат оказался положительным — они временно не будут допущены к работе.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:19
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Москва 24

Все сотрудники сферы образования Москвы сдали тесты на коронавирус перед 1 сентября

Москва 2404:58
РЕН ТВ

У 3% сотрудников образования в Москве выявили коронавирус

РЕН ТВ06:12
Вечерняя Москва

Всех работников сферы образования Москвы протестировали на коронавирус

Вечерняя Москва05:02
ТАСС

Всех работников сферы образования в Москве проверили на коронавирус

ТАСС05:15
РИАМО

Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус

РИАМО04:40
РБК

Всех учителей Москвы проверили на коронавирус

РБК04:37
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Все работники системы образования прошли тестирование на COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:19

Тихановскую обеспокоили слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция обеспокоена словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в республику.
Известия07:28
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«Спартак» лидирует в РПЛ впервые за 1197 дней

«Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после матча 6-го тура против «Арсенала» (2:1). Таким образом, красно-белые расположились на первой строчке в таблице впервые с 21 мая 2017 года, когда в сезоне-2016/17 они стали чемпионами страны.
Матч ТВ04:05
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Гражданская оборонка: ТГУ представил технологии для диверсификации ОПК

Около 20 контрактов с промышленностью планируется заключить по итогам завершившегося в Москве форума "Армия-2020", сообщил РИА Томск начальник управления инновациями в сфере науки, техники и технологий Томского госуниверситета Михаил Головатов; разработки, представленные НИ ТГУ на выставке совместно с АО "Манотомь", помогут диверсификации "оборонки".
РИА Томск04:34

В Белоруссии в воскресенье задержали 173 участника акций протеста

На несанкционированных акциях в Белоруссии в воскресенье 173 человека были задержаны до рассмотрения их административных дел в суде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
РИА Новости08:43
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