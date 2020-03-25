Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксБританский принц Чарльз заразился коронавирусом

Королевская семья сообщает, что супруга принца герцогиня Корнуольская Камилла также прошла тест на коронавирус, он оказался отрицательным. На данный момент принц Чарльз с супругой находятся в самоизоляции в их доме в Шотландии, следуя медицинским рекомендациям.
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Принц Чарльз заразился коронавирусом

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Принц Чарльз заразился коронавирусом

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Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Интерфакс07:16

Принц Чарльз заразился коронавирусом

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