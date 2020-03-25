Коронавирус
ИнтерфаксБританский принц Чарльз заразился коронавирусом
Королевская семья сообщает, что супруга принца герцогиня Корнуольская Камилла также прошла тест на коронавирус, он оказался отрицательным. На данный момент принц Чарльз с супругой находятся в самоизоляции в их доме в Шотландии, следуя медицинским рекомендациям.
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В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса
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Общество
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