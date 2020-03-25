Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail. Его супруга Камилла также сдала анализ на наличие инфекции, однако получила отрицательный результат. По информации издания, сын королевы Елизаветы II отправился на карантин в замок Белморал в Шотландии.
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71-летний принц Чарльз заразился коронавирусом

TV BRICS08:34

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

ТАСС06:56

Принц Чарльз заразился коронавирусом

РИА Новости06:42

Принц Чарльз заразился коронавирусом

URA.Ru06:41

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Интерфакс07:16

Принц Чарльз заразился коронавирусом

RT на русском06:49

Принц Чарльз заразился коронавирусом

РБК06:49
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Политика

Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

Lenta.ru 06:04
Энергетика

Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.
Lenta.ru вчера в 09:55
Общество

Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
Известия 08:35
Политика

На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Стоматологам Москвы разрешили оказывать только экстренную помощь

В городе будут закрыты кинозалы, клубы, дискотеки, библиотеки и другие досуговые учреждения, а в торгово-развлекательных центрах закроют в том числе игровые комнаты.
Интерфакс 08:17
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке

В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.
Gazeta.SPb вчера в 11:12
Общество

Таиланд полностью закрывает границу

Власти Таиланда решили полностью закрыть въезд и выезд из страны. Граница будет закрыта с 26 марта.
НТВ 08:17
Общество

Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Lenta.ru 05:27
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

По последним данным, в мире заразились более 300 тысяч человек, скончались более 15 тысяч. В России выявлено 438 случаев заражения.
Говорит Москва вчера в 00:06
Общество

АТОР: За рубежом остаются 45 тысяч российских туристов

Самостоятельным туристам содействие оказывают российские дипломатические представительства.
Российская газета 07:30
Энергетика

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:59
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Общество

«Аэрофлот» значительно снизил цены на полеты внутри России

Авиакомпании готовы работать в убыток, лишь бы не растерять оставшихся клиентов, пишут «Ведомости», приводя в пример «Аэрофлот», который значительно снизил стоимость авиабилетов на перелеты внутри России на фоне отмены многих рейсов в другие государства.
Евразия Daily вчера в 22:07
Энергетика

Нефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом

Представители нефтяной отрасли Техаса, центра добычи сланцевой нефти в США, хотят обсудить ситуацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.
RuNews24.ru 05:13
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Музыка

Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big

Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
АиФ Пермь 23 марта в 23:03
Общество

Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).
РБК 05:11
Экономика

Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный».
РБК 08:40
Здоровье

В Оренбургской области выявлено три новых случая коронавируса

О трех новых случаях заболевания COVID-2019 в Оренбургской области сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
Orenburg.media 05:27
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

Первыми из всего модельного ряда Lada на конвейер Запорожского Автомобильного Завода встали: "четырехдверка" Vesta и хэтч XRay с двигателем мощностью 106 л.с. и 5МКПП, а также универсал Largus с силовым агрегатом с отдачей 87 л.с. и такой же коробкой передач.
Новые автомобили 05:08
Космос

На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв

Что происходит вчера в 06:14
Экономика

Банк России: инфляция начнет расти из-за ослабления рубля

Годовая инфляция временно ускорится в ближайшие месяцы на фоне ослабления рубля.
Вести.Ru 08:12
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Финансы

Курс доллара упал ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Известия 05:46
Происшествия

Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Известия 05:03
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Происшествия

СК начал проверку «услуги» заражения коронавирусом в Кузбассе

Проверку по факту публикации объявления начало и кузбасское следственное управление СК РФ.
Российская газета 06:02
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