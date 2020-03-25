Коронавирус
Вести.RuУ 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail. Его супруга Камилла также сдала анализ на наличие инфекции, однако получила отрицательный результат. По информации издания, сын королевы Елизаветы II отправился на карантин в замок Белморал в Шотландии.
Читать в источнике
Оценить614
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Политика
Путин обратится к россиянам из-за коронавируса
Энергетика
Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.
Общество
Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Происшествия
На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
Политика
На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу
Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
Стоматологам Москвы разрешили оказывать только экстренную помощь
В городе будут закрыты кинозалы, клубы, дискотеки, библиотеки и другие досуговые учреждения, а в торгово-развлекательных центрах закроют в том числе игровые комнаты.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке
В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.
Общество
Таиланд полностью закрывает границу
Власти Таиланда решили полностью закрыть въезд и выезд из страны. Граница будет закрыта с 26 марта.
Общество
Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
По последним данным, в мире заразились более 300 тысяч человек, скончались более 15 тысяч. В России выявлено 438 случаев заражения.
Общество
АТОР: За рубежом остаются 45 тысяч российских туристов
Самостоятельным туристам содействие оказывают российские дипломатические представительства.
Энергетика
Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Общество
«Аэрофлот» значительно снизил цены на полеты внутри России
Авиакомпании готовы работать в убыток, лишь бы не растерять оставшихся клиентов, пишут «Ведомости», приводя в пример «Аэрофлот», который значительно снизил стоимость авиабилетов на перелеты внутри России на фоне отмены многих рейсов в другие государства.
Энергетика
Нефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом
Представители нефтяной отрасли Техаса, центра добычи сланцевой нефти в США, хотят обсудить ситуацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Музыка
Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big
Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
Общество
Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).
Экономика
Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»
Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный».
Здоровье
В Оренбургской области выявлено три новых случая коронавируса
О трех новых случаях заболевания COVID-2019 в Оренбургской области сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
Авто
Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
Первыми из всего модельного ряда Lada на конвейер Запорожского Автомобильного Завода встали: "четырехдверка" Vesta и хэтч XRay с двигателем мощностью 106 л.с. и 5МКПП, а также универсал Largus с силовым агрегатом с отдачей 87 л.с. и такой же коробкой передач.
Космос
На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв
Экономика
Банк России: инфляция начнет расти из-за ослабления рубля
Годовая инфляция временно ускорится в ближайшие месяцы на фоне ослабления рубля.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Финансы
Курс доллара упал ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Происшествия
Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области
В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Происшествия
СК начал проверку «услуги» заражения коронавирусом в Кузбассе
Проверку по факту публикации объявления начало и кузбасское следственное управление СК РФ.