Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.

с чего всё началось

Одному из клиентов успели позвонить мошенники, и он заблокировал карту. Данные клиентов кредитного учреждения, указанные в договорах «АльфаСтрахования», в ходе проверки не подтвердились. В самом банке изданию подтвердили факт утечки небольшого количества данных клиентов.

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