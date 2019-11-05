с чего всё началось

В самом банке изданию подтвердили факт утечки небольшого количества данных клиентов. Однако, по словам представителя кредитного учреждения, достоверно известно о распространении персональных данных 15 клиентов.

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Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Общество Участников ЖСК застройщиков-банкротов защитят как дольщиков Участники жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в процессе процедуры банкротства застройщиков, смогут получить денежную компенсацию за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Политика Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.

Космос «Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства «Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.

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Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

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Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.