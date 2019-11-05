Общество

Lenta.ruLenta.ruУ Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В самом банке изданию подтвердили факт утечки небольшого количества данных клиентов. Однако, по словам представителя кредитного учреждения, достоверно известно о распространении персональных данных 15 клиентов.
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с чего всё началось

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Данные клиентов российского банка выставили на продажу

URA.Ruвчера в 23:41

Альфа-банк рассказал об утечке данных клиентов

РИА Новости01:40

Альфа-банк проводит внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов

ТАСС01:36

Альфа-банк проводит расследование утечки данных клиентов

RT на русском01:31

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

Интерфакс02:05

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

РБКвчера в 23:00

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

Коммерсантъвчера в 23:33
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Экономика

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Авто

«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили

В дилерских центрах марки и ранее действовали скидки на приобретение автомобилей Lada, но в ноябре ряд из условий изменились.
SpeedMe вчера в 00:48
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Общество

Участников ЖСК застройщиков-банкротов защитят как дольщиков

Участники жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в процессе процедуры банкротства застройщиков, смогут получить денежную компенсацию за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики.
РБК 02:46
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Названы гонорары российских звезд за корпоративы

Discover24 02:44
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

РБК 02:58
Политика

Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.
РИА Новости 02:52
Общество

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Происшествия

СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре

Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Космос

«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства

«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Коммерсантъ 01:46
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Хоккей

Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ

Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
Чемпионат вчера в 09:45
Происшествия

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Гаджеты

Презентован самый тонкий неубиваемый бюджетный смартфон Oukitel Y1000

Актуальные Новости вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская

Артистка редко выкладывает в сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Ева родилась в 1998 году, ее отец Александр Цекало.
Privet-Rostov.ru 03 ноября в 13:39
Шоу-бизнес

Киану Ривз представил всем свою новую девушку

На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
7Дней.ру вчера в 12:00
Экономика

ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге

ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море.
РБК 02:15
Армия и оружие

Британия продлила программу обучения украинских военных на три года

Коммерсантъ вчера в 19:49
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Армия и оружие

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Культура

США ломают оружие, которым покорили Россию, и оно может достаться ей

В России прогнозы обещали ему первое место, а он стартовал в пятницу на втором, в субботу съехав вообще на третье.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество

Кузбасс попал в топ городов с самой дешёвой арендой жилья

Специалисты сравнили цены на аренду однокомнатных квартир в 75 городах России, сообщает «Российская Газета».
Сибдепо 00:38
Футбол

Клопп ответил Гвардиоле, который назвал Мане симулянтом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что форвард красных Садио Мане в некоторых моментах прибегает к симуляции.
Чемпионат вчера в 10:56
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Авто

Skoda показала новую Octavia на официальном видео

Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Авто

Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019

Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Car.ru 02 ноября в 01:11
Политика

Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий

Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".
ТАСС 02:29
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