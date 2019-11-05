Общество
Lenta.ruУ Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В самом банке изданию подтвердили факт утечки небольшого количества данных клиентов. Однако, по словам представителя кредитного учреждения, достоверно известно о распространении персональных данных 15 клиентов.
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с чего всё началось
Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.РБКвчера в 23:00
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Экономика
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
Авто
«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили
В дилерских центрах марки и ранее действовали скидки на приобретение автомобилей Lada, но в ноябре ряд из условий изменились.
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Общество
Участников ЖСК застройщиков-банкротов защитят как дольщиков
Участники жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в процессе процедуры банкротства застройщиков, смогут получить денежную компенсацию за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
Политика
Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.
Общество
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
Происшествия
СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре
Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Космос
«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства
«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
Хоккей
Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ
Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
Происшествия
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Гаджеты
Презентован самый тонкий неубиваемый бюджетный смартфон Oukitel Y1000
Шоу-бизнес
Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская
Артистка редко выкладывает в сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Ева родилась в 1998 году, ее отец Александр Цекало.
Шоу-бизнес
Киану Ривз представил всем свою новую девушку
На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
Экономика
ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море.
Армия и оружие
Британия продлила программу обучения украинских военных на три года
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Культура
США ломают оружие, которым покорили Россию, и оно может достаться ей
В России прогнозы обещали ему первое место, а он стартовал в пятницу на втором, в субботу съехав вообще на третье.
Общество
Кузбасс попал в топ городов с самой дешёвой арендой жилья
Специалисты сравнили цены на аренду однокомнатных квартир в 75 городах России, сообщает «Российская Газета».
Футбол
Клопп ответил Гвардиоле, который назвал Мане симулянтом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что форвард красных Садио Мане в некоторых моментах прибегает к симуляции.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
Авто
Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019
Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Политика
Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий
Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".