Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuУ Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок. Об этом сообщил брат артиста Хулио Иглесиас-младший. Информацию о поле новорожденного пока хранят в секрете.
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У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Газета.Ru06:08

Официально: Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребёнка

7Дней.рувчера в 15:00

«Он очень счастлив»: Энрике Иглесиас обзавелся третьим ребенком от Курниковой

Телепрограммавчера в 16:30

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Super.ruвчера в 15:22

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

Пятый канал03:20

У Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой родился третий ребенок

StarHit.ruвчера в 14:40

Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка

Комсомольская правдавчера в 14:37
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
РИА Новости 04:55
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН вчера в 01:00
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Борец попытался провести болевой и сломал себе шею

Lenta.ru 01:50
Футбол

Стал известен новый титульный спонсор РПЛ

Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
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Общество

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Интерфакс вчера в 01:23
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Коронавирус впервые выявлен в Африке

В МИД РФ заявили о случаях заболевания коронавирусом в Африке.
Интерфакс 04:32
Шоу-бизнес

Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Суть событий вчера в 01:09
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Музыка

Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»

На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
The Moscow Post 05:51
Космос

Российские спутники для показа рекламы из космоса запустят в 2022 году

Россия отправит на орбиту два микроспутника с лазерными диодами, при помощи которых можно будет создавать в небе разные послания.
НТВ 08 февраля в 11:52
Футбол

В ДЮСШ посчитали розыгрышем письмо «Монако» о выплатах за Головина

Письмо футбольного клуба «Монако» о компенсационных выплатах за полузащитника Александра Головина посчитали розыгрышем в детско-юношеской спортивной школе города Осинники (Кемеровская область).
REGNUM 05:49
Общество

Гендиректор телеканала провел беседу со смеющейся телеведущей

Известия 00:26
Энергетика

Болгария попросила у России скидку на газ

Болгария с начала 2020 года начала получать газ из «Турецкого потока» — газопровода, который протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы.
Lenta.ru 06:00
Кино

Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»

Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 00:46
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
REGNUM 04:30
Политика

Президент РФ Владимир Путин снова собирается в Нью-Йорк

Отмечается, что в конце января этого года на Всемирном форуме памяти холокоста Путин предлагал провести в 2020 году встречу глав государств пятерки Совбеза ООН, так как эти страны несут определенную ответственность за сохранение цивилизации.
RuNews24.ru 02:19
Происшествия

На трассе М-5 под Челябинском столкнулись три грузовика и иномарка

Массовая авария произошла на федеральной трассе М-5 в Челябинской области.
Общественное телевидение России 03:17
Политика

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Газета.Ru 03:00
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
REGNUM 04:55
Происшествия

Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился

Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Lenta.ru 05:22
Игры

Продюсер Doom Eternal рассказал о пострелизных обновлениях игры

Исполнительный продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что разработчики будут активно поддерживать игру после релиза.
CyberSport.ru вчера в 22:53
Происшествия

Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Газета.Ru вчера в 15:58
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Политика

Зеленский заявил о понимании Путиным необходимости закончить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин согласился с ним в ходе нормандского саммита в Париже.
Lenta.ru 06:09
Шоу-бизнес

Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
ФАН 03:25
Спорт

Назван состав лыжной сборной России на «Ски Тур»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав сборной на многодневку "Ски Тур", которая пройдёт по трассам Швеции и Норвегии в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 05:59
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Общество

Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным

Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Ведомости 04:42
Гаджеты

Nokia собирается возродить смартфон Nokia N9

Компания хочет возродить смартфон Nokia N9. Как сообщает ToDay News Ufa, в ближайшем будущем ожидается ремейк культового телефона Nokia N9.
ToDay News Ufa 02:42
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Анна Курникова
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Российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, также гражданка США. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
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Энрике Иглесиас
Испанский певец
Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр. Иглесиас начинал свою карьеру под псевдонимом «Энрике Мартинес» и работал на неприметный мексиканский лейбл «FonoMusic». Сейчас Энрике Иглесиас - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток «Грэмми» и «American Music Awards». За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объём продаж составляет 100 млн пластинок.
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