У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок. Об этом сообщил брат артиста Хулио Иглесиас-младший. Информацию о поле новорожденного пока хранят в секрете.

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

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