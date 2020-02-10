с чего всё началось

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail. О пополнении в семье 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой рассказал брат певца. Пол ребенка пока не разглашается.

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

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Шоу-бизнес Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в молодежном образе В числе гостей премьеры оказалась также Алла Пугачева, которая предпочла для выхода в свет объемную толстовку, в то время как ноги певица выделила с помощью обтягивающего низа.

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Общество В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.

Здоровье Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.

Политика Украина захотела продлить запрет на российские соцсети Глава министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал продление запрета на российские соцсети и медиа на Украине.

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Политика Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.