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РИА НовостиРИА НовостиУ Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail. О пополнении в семье 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой рассказал брат певца. Пол ребенка пока не разглашается.
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с чего всё началось
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail
 со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
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