Как сообщается на официальном сайте клубе, после нового тестирования команды на коронавирус, четыре результата оказались положительными. Отмечается, заразился хавбек Дмитрий Баринов, голкипер Антон Коченков, форвард Тимур Сулейманов и полузащитник Роман Тугарев.

У Баринова и ещё трех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

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