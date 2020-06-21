Новой победительницей признали Ани Лорак, выступавшую тогда от Украины и занявшую второе место. Официально результаты онлайн-опроса не влияют на итоги голосования 2008 года, и победа остается за российским исполнителем.

У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

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