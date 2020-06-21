Музыка

ИзвестияИзвестияУ Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Новой победительницей признали Ани Лорак, выступавшую тогда от Украины и занявшую второе место. Официально результаты онлайн-опроса не влияют на итоги голосования 2008 года, и победа остается за российским исполнителем.
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У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Известия15:58

Зрители забрали победу у Билана на «Евровидении» и отдали Украине

URA.Ru15:35

Еврофанаты переписали историю: Ани Лорак объявили вместо Билана победительницей «Евровидения 2008»

Московский Комсомолец15:36

Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении

Комсомольская правда15:43

Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении

РИА Новости14:46

«Это был эффект „вау“». Рудковская заступилась за Билана, у которого отняли победу на Евровидении

Телеканал 360°13:52

Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»

Lenta.ru13:51
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Общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
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Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
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Культура

Актеры Якутии прочитали отрывки Конституции на якутском языке

Актеры театра и кино республики записали видеоролики, в которых зачитали выдержки из основного закона страны на двух языках – якутском и русском передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональный Минкульт.
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Общество

В Амурской области выявили 1340 носителей коронавируса

Благовещенск, 22 июня 2020, 02:20 — REGNUM В Амурской области по состоянию на 21 июня всего выявили 1340 носителей коронавируса.
REGNUM 19:20
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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
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Футбол

«Ливерпуль» потерял очки в дерби с «Эвертоном»

«Ливерпуль» потерял очки в третий раз в сезоне. Красные после 30 туров имеют в активе 83 очка и продолжают уверенно лидировать в чемпионате.
Lenta.ru 15:52
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«Торино» поддержал движение Black Lives Matter и был обвинен в расизме

Sport24.ru 11:08
Армия и оружие

У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку

«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Российская газета 07:37
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Культура

Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры

Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
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Шоу-бизнес

Давид Манукян и рэпер Серёга собираются устроить судебные разборки

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Наука

Выявлен способствующий развитию рака горла фактор

Исследование продемонстрировало, что у 100 с лишним добровольцев в горле развились опухоли.
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Происшествия

Бизнес-леди в Белогорске дала взятку чиновнику

В Амурской области осуждена предприниматель из Белогорска, которая попалась на даче взятки чиновнику городской администрации.
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
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Общество

Выставка с проектами обновления Черемушек открывается завтра

Сахалин.Инфо вчера в 05:26
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Общество

Сцены с Ефремовым вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»

Устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова вырежут из сериала "Вампиры средней полосы".
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции

РИА Новости 13:45
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Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

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Интернет

Telegram создаст прокси-серверы для работы в Иране и Китае

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания планирует создать прокси-серверы для работы в Иране и Китае.
ТАСС 20:16
Политика

Япония намерена отказаться от размещения американских комплексов ПРО

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Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
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Общество

«Золотая судья» Елена Хахалева отказалась раскрыть свой доход

В этом году примеру «золотой судьи» Еленой Хахалевой последовали 53 арбитра, а также сама Хахалева.
КП - Кубань вчера в 05:02
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Футбол

Локомотив — Оренбург 1:0

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Политика

Глава ЛНР потребовал от Зеленского прекратить огонь

Глава ЛНР обстрелы мирных жителей назвал политическим жестом, "инициатор которого известен".
RuNews24.ru вчера в 03:39
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Футбол

Коллимор: я уже поставил бы Клоппа выше Гвардиолы

Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор прокомментировал успехи главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
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Экономика

Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова.
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Ани Лорак
Украинская певица
Украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни «Евровидение-2008» с песней «Shady Lady» и заняла второе место. Обладательница премий «Золотой граммофон», «Певица года», «Золотая шарманка», «Человек года», «Песня года» и др., а также пяти «золотых» дисков и двух «платиновых». Диапазон голоса - 4,5 октавы.
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Дима Билан
Российский певец
Российский певец и киноактёр. Изначально имя «Дима Билан» было творческим псевдонимом, пока в июне 2008 года он не принял данный псевдоним в качестве настоящих имени и фамилии. Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, Заслуженный артист Чеченской Республики, Заслуженный артист Республики Ингушетия, Народный артист Кабардино-Балкарской Республики.
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