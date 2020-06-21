Музыка
ИзвестияУ Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Новой победительницей признали Ани Лорак, выступавшую тогда от Украины и занявшую второе место. Официально результаты онлайн-опроса не влияют на итоги голосования 2008 года, и победа остается за российским исполнителем.
Читать в источнике
Оценить174
Подробнее о событии
Показать все источники
Еврофанаты переписали историю: Ани Лорак объявили вместо Билана победительницей «Евровидения 2008»
Московский Комсомолец15:36
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 20:56, Ашберн
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Культура
Актеры Якутии прочитали отрывки Конституции на якутском языке
Актеры театра и кино республики записали видеоролики, в которых зачитали выдержки из основного закона страны на двух языках – якутском и русском передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональный Минкульт.
Якутия 24 20:54
Общество
В Амурской области выявили 1340 носителей коронавируса
Благовещенск, 22 июня 2020, 02:20 — REGNUM В Амурской области по состоянию на 21 июня всего выявили 1340 носителей коронавируса.
REGNUM 19:20
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Футбол
«Ливерпуль» потерял очки в дерби с «Эвертоном»
«Ливерпуль» потерял очки в третий раз в сезоне. Красные после 30 туров имеют в активе 83 очка и продолжают уверенно лидировать в чемпионате.
Lenta.ru 15:52
Армия и оружие
У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку
«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Российская газета 07:37
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
Наука
Выявлен способствующий развитию рака горла фактор
Исследование продемонстрировало, что у 100 с лишним добровольцев в горле развились опухоли.
Evo-rus.com 07:39
Происшествия
Бизнес-леди в Белогорске дала взятку чиновнику
В Амурской области осуждена предприниматель из Белогорска, которая попалась на даче взятки чиновнику городской администрации.
ИА Порт Амур 19 июня в 03:45
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК вчера в 06:29
Общество
Выставка с проектами обновления Черемушек открывается завтра
Сахалин.Инфо вчера в 05:26
Общество
Сцены с Ефремовым вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»
Устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова вырежут из сериала "Вампиры средней полосы".
Известия 17:29
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Происшествия
В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции
РИА Новости 13:45
Интернет
Telegram создаст прокси-серверы для работы в Иране и Китае
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания планирует создать прокси-серверы для работы в Иране и Китае.
ТАСС 20:16
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Общество
«Золотая судья» Елена Хахалева отказалась раскрыть свой доход
В этом году примеру «золотой судьи» Еленой Хахалевой последовали 53 арбитра, а также сама Хахалева.
КП - Кубань вчера в 05:02
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Вести.Ru 11:03
Политика
Глава ЛНР потребовал от Зеленского прекратить огонь
Глава ЛНР обстрелы мирных жителей назвал политическим жестом, "инициатор которого известен".
RuNews24.ru вчера в 03:39
Футбол
Коллимор: я уже поставил бы Клоппа выше Гвардиолы
Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор прокомментировал успехи главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
Чемпионат 20:11
Экономика
Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ
Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова.
РИА Новости 19 июня в 07:27