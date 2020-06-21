Музыка
ИзвестияУ Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Задачей проекта было устроить заново онлайн-голосования всех лет. В результате опроса, в котором участвовали зрители со всей Европы, Билан, который принес первую победу России на этом фестивале, переместился со своей песней Believe на девятую строчку списка финалистов.
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«Это был эффект „вау“». Рудковская заступилась за Билана, у которого отняли победу на Евровидении
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