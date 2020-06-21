Музыка
ИзвестияУ Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Новой победительницей признали Ани Лорак, выступавшую тогда от Украины и занявшую второе место. Официально результаты онлайн-опроса не влияют на итоги голосования 2008 года, и победа остается за российским исполнителем.
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Еврофанаты переписали историю: Ани Лорак объявили вместо Билана победительницей «Евровидения 2008»
Московский Комсомолец15:36
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Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7%
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Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
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Аргументы и Факты 11:14
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«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.
Плесецкие новости 19 июня в 03:00
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Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
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Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Происшествия
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Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался, сообщила «РИА Новости» представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.
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Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
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Исполнительница может претендовать на ежемесячные алименты в размере 1,5 миллиона рублей, сообщил сайт kp.ru.
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Армия и оружие
В Японии нашли неизвестную подводную лодку
В районе территориальных вод Японии заметили неизвестную подводную лодку.
Росбалт вчера в 14:47
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Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Усиленная защита: Россия наращивает производство масок для детей
В России планируется наладить производство медицинских масок уменьшенного размера для надежной защиты детей.
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ПФР назвал категории граждан, которые смогут выйти на пенсию досрочно
Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока и получить право на дополнительную льготу.
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Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о заработке коллектива
Бывший участник и директор комедийного шоу "Уральские пельменей" Сергей Нетиевский раскрыл доходы юмористического коллектива.
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Общество
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
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