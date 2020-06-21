Музыка

ИзвестияИзвестияУ Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Новой победительницей признали Ани Лорак, выступавшую тогда от Украины и занявшую второе место. Официально результаты онлайн-опроса не влияют на итоги голосования 2008 года, и победа остается за российским исполнителем.
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У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Известия15:58

Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении

РИА Новости14:46

Еврофанаты переписали историю: Ани Лорак объявили вместо Билана победительницей «Евровидения 2008»

Московский Комсомолец15:36

Зрители забрали победу у Билана на «Евровидении» и отдали Украине

URA.Ru15:35

Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении

Комсомольская правда15:43

«Это был эффект „вау“». Рудковская заступилась за Билана, у которого отняли победу на Евровидении

Телеканал 360°13:52

Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»

Lenta.ru13:51
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Политика

В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту

Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решено демонтировать, пишет New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти.
РИА Новости 21:18
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
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Политика

На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности

REGNUM 04:16
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Технологии

В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС

По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру вчера в 04:54
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Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 06:23
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Авто

Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7%

Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7% Цены на автомобили продолжают расти: с начала года по середину июня они увеличились в среднем на 3–7%.
Коммерсантъ 17:59
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
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Кино

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси

Аргументы и Факты 11:14
Политика

Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 11:46
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.
Плесецкие новости 19 июня в 03:00
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия 21:14
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
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Происшествия

Умер устроивший стрельбу по сотрудникам полиции в Москве

Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался, сообщила «РИА Новости» представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.
Коммерсантъ 10:41
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Футбол

Левандовски побил рекорд бундеслиги по голам за сезон среди легионеров

Форвард отличился на 24-й и 37-й минутах игры, забив 32-й и 33-й голы в текущем сезоне.
Советский спорт вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Пелагея может потребовать алименты в 1,5 миллиона

Исполнительница может претендовать на ежемесячные алименты в размере 1,5 миллиона рублей, сообщил сайт kp.ru.
Телеканал 360° 19 июня в 04:46
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Армия и оружие

В Японии нашли неизвестную подводную лодку

В районе территориальных вод Японии заметили неизвестную подводную лодку.
Росбалт вчера в 14:47
152
Общество

Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений

Россияне оценили снятие ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 21:23
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Футбол

Селюк заподозрил Гончаренко в расизме. ЦСКА ответил на обвинения

Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу высказываний футбольного агента Дмитрия Селюка, который заподозрил белорусского тренера армейцев в расизме.
BetOn 16:47
Футбол

РФС допустил перенос финала Кубка России на начало августа

РБК 10:53
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Политика

В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском 19 июня в 23:21
2,7K
Происшествия

Число погибших при взрыве газа в Киеве выросло до двух

Утром 21 июня в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа, в результате было разрушено перекрытие четырех этажей.
Газета.Ru 05:14
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Здоровье

Усиленная защита: Россия наращивает производство масок для детей

В России планируется наладить производство медицинских масок уменьшенного размера для надежной защиты детей.
РЕН ТВ 17:31
2
Общество

ПФР назвал категории граждан, которые смогут выйти на пенсию досрочно

Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока и получить право на дополнительную льготу.
ТК Звезда 03:15
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Общество

Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о заработке коллектива

Бывший участник и директор комедийного шоу "Уральские пельменей" Сергей Нетиевский раскрыл доходы юмористического коллектива.
Экономика сегодня вчера в 10:43
79
Общество

В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
RT на русском 16:47
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Ани Лорак
Украинская певица
Украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни «Евровидение-2008» с песней «Shady Lady» и заняла второе место. Обладательница премий «Золотой граммофон», «Певица года», «Золотая шарманка», «Человек года», «Песня года» и др., а также пяти «золотых» дисков и двух «платиновых». Диапазон голоса - 4,5 октавы.
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Дима Билан
Российский певец
Российский певец и киноактёр. Изначально имя «Дима Билан» было творческим псевдонимом, пока в июне 2008 года он не принял данный псевдоним в качестве настоящих имени и фамилии. Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, Заслуженный артист Чеченской Республики, Заслуженный артист Республики Ингушетия, Народный артист Кабардино-Балкарской Республики.
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