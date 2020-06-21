Музыка

ИзвестияИзвестияУ Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Задачей проекта было устроить заново онлайн-голосования всех лет. В результате опроса, в котором участвовали зрители со всей Европы, Билан, который принес первую победу России на этом фестивале, переместился со своей песней Believe на девятую строчку списка финалистов.
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У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Известиявчера в 15:58

Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении

Комсомольская правдавчера в 15:43

Зрители забрали победу у Билана на «Евровидении» и отдали Украине

URA.Ruвчера в 15:35

Еврофанаты переписали историю: Ани Лорак объявили вместо Билана победительницей «Евровидения 2008»

Московский Комсомолецвчера в 15:36

Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении

РИА Новостивчера в 14:46

«Это был эффект „вау“». Рудковская заступилась за Билана, у которого отняли победу на Евровидении

Телеканал 360°вчера в 13:52

Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»

Lenta.ruвчера в 13:51
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Происшествия

В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

РИА Новости вчера в 07:18
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Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз

Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
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Экономика

Названы способы накопить на безбедную старость

Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru вчера в 20:36
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Общество

Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
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Общество

The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store

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Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар от имени организации просит «принять экстренные меры на государственном уровне», вплоть до полного закрытия Челнов на карантин.
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Общество

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.
Плесецкие новости 19 июня в 03:00
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Происшествия

Четыре человека ранены при взрыве машины на заправке в Керчи

Четыре человека пострадали вечером воскресенья, 21 июня, во время взрыва автомобиля на АЗС в Керчи.
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Общество

Виталий Наливкин прокомментировал свой арест в новом видео

На ютьюбе появилось новое видео про депутата Виталия Наливкина. В нем он прокомментировал свой недавний арест.
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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Фотографии подтверждают более ранние слухи о том, что iPhone 12 появятся черты культового дизайна iPhone 4 или новых iPad Pro — дизайн стал более угловатым, передняя и задняя панели плоские без скруглений к боковой рамке.
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РИА Новости вчера в 07:40
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини

Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
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«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

RT на русском вчера в 10:04
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Клишас: конституционная реформа заставит людей перестать «думать о том, что будет потом»

Ранее Путин не исключил, что пойдет на новый срок после принятия поправок в Конституцию.
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В управлении лесами Алтайского края идут обыски

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Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

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Украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни «Евровидение-2008» с песней «Shady Lady» и заняла второе место. Обладательница премий «Золотой граммофон», «Певица года», «Золотая шарманка», «Человек года», «Песня года» и др., а также пяти «золотых» дисков и двух «платиновых». Диапазон голоса - 4,5 октавы.
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