Музыка
ИзвестияУ Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Задачей проекта было устроить заново онлайн-голосования всех лет. В результате опроса, в котором участвовали зрители со всей Европы, Билан, который принес первую победу России на этом фестивале, переместился со своей песней Believe на девятую строчку списка финалистов.
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Еврофанаты переписали историю: Ани Лорак объявили вместо Билана победительницей «Евровидения 2008»
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