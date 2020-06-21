Музыка

ИзвестияИзвестияУ Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Новой победительницей признали Ани Лорак, выступавшую тогда от Украины и занявшую второе место. Официально результаты онлайн-опроса не влияют на итоги голосования 2008 года и победа остается за российским исполнителем.
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Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении

РИА Новости14:46

Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении

Комсомольская правда15:43

Еврофанаты переписали историю: Ани Лорак объявили вместо Билана победительницей «Евровидения 2008»

Московский Комсомолец15:36

Зрители забрали победу Билана на «Евровидении». Победу отдали Украине

URA.Ru15:35

У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Известия15:58

«Это был эффект „вау“». Рудковская заступилась за Билана, у которого отняли победу на Евровидении

Телеканал 360°13:52

Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»

Lenta.ru13:51
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Армия и оружие

Восемь сирийских солдат погибли после нападения боевиков ИГ

Бойцы сирийской армии отразили нападение террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор, восемь человек погибли.
Известия 15:22
Политика

Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Единоборства

Двое судей отдали Волкову четвёртый и пятый раунды боя с Блэйдсом

RT на русском 01:36
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
1,2K
Политика

Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию

Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
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Происшествия

Задержанный Верзилов был допрошен по «московскому делу»

"Медиазона" уточнила, что Петр Верзилов был допрошен по "московскому делу" не в качестве подозреваемого.
Интерфакс 15:54
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Происшествия

Смертельная авария в Липецкой области унесла жизни шести человек

Шесть человек погибли в ДТП в Липецкой области: столкнулись два легковых автомобиля.
Газета.Ru 10:15
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Общество

Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости 19 июня в 19:18
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Политика

Путин оценил несправедливость при выходе республик из состава СССР

Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день политическая обстановка в стране спокойная, но стоят вопросы закрепления суверенитета страны.
ИА Красная Весна 15:16
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Политика

Посол РФ в Вашингтоне рассказал о реакции Госдепа США на статью Путина

Госдеп США проявил интерес к статье российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Народные новости 00:32
1K
Культура

Звезда «Сватов» Федор Добронравов объяснил свой уход из театра

Актер Федор Добронравов, "самый популярный артист Московского Академического театра Сатиры после Александра Ширвиндта", объяснил свой уход из его труппы, в которой состоял шестнадцать лет.
Российская газета 08:36
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Армия и оружие

Российский беспилотник «Альтиус» впервые засветился вместе с боеприпасами

Московский Комсомолец 10:45
1
Общество

Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестов

Телеведущий и шоумен Артемис Ахпаш, работающий на белорусском государственном канале ОНТ, обратился к коллегам с призывом не быть пропагандистами.
Lenta.ru 12:51
3
Общество

Путин присвоил звание Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении звания Героя Труда за борьбу с коронавирусом главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 03:29
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Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости 15:57
Футбол

Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru вчера в 10:43
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Происшествия

Электричка сбила двоих детей в Подмосковье

Один ребёнок погиб и один пострадал в результате наезда электрички в Московской области.
RT на русском 14:50
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов

Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 19 июня в 06:35
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Авто

Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто

Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня 11:55
18
Футбол

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 30-м туре АПЛ

RT на русском 15:54
Общество

Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне

С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона.
Коммерсантъ 14:50
8
Политика

Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 19 июня в 16:38
36
Футбол

«Локомотив» победил в неполном составе

Без фанатов и Рифата Жемалетдинова В воскресенье в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» провел первый официальный матч под руководством Марко Николича, который недавно был назначен на пост главного тренера вместо Юрия Семина.
Коммерсантъ 15:03
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и мать Тимати отписались друг от друга в Instagram

Правда, после совместного досуга Анастасия Решетова и Симона Юнусова отписались друг от друга в Instagram.
Территория новостей вчера в 10:58
5
Происшествия

В МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии

Ранее сообщалось, что на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости.
RT на русском 15:45
91
Общество

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
51
Космос

На карту нанесли одну пятую часть океанского дна Земли

Ученые-исследователи в рамках проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 нанесли на карту одну пятую часть океанского дна планеты Земля, сообщает Газета.ru.
РИАМО 12:34
Теннис

Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус.
Вести.Ru 14:53
Происшествия

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК вчера в 04:57
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Ани Лорак
Украинская певица
Украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни «Евровидение-2008» с песней «Shady Lady» и заняла второе место. Обладательница премий «Золотой граммофон», «Певица года», «Золотая шарманка», «Человек года», «Песня года» и др., а также пяти «золотых» дисков и двух «платиновых». Диапазон голоса - 4,5 октавы.
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Дима Билан
Российский певец
Российский певец и киноактёр. Изначально имя «Дима Билан» было творческим псевдонимом, пока в июне 2008 года он не принял данный псевдоним в качестве настоящих имени и фамилии. Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, Заслуженный артист Чеченской Республики, Заслуженный артист Республики Ингушетия, Народный артист Кабардино-Балкарской Республики.
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