Шоу-бизнес
Газета.RuУ Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
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с чего всё началось
Актриса очень переживает из-за скандала с запрещенными веществами, в эпицентр которого попала в конце прошлой недели. Сама звезда отрицает наличие проблем с наркотиками. На днях звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева попала в неприятную ситуацию.StarHit.ruвчера в 13:00
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У задержанной с наркотиками Натальи Бочкаревой парализовало половину лица
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