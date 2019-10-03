Актриса очень переживает из-за скандала с запрещенными веществами, в эпицентр которого попала в конце прошлой недели. Сама звезда отрицает наличие проблем с наркотиками. На днях звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева попала в неприятную ситуацию.

с чего всё началось

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

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