Актриса очень переживает из-за скандала с запрещенными веществами, в эпицентр которого попала в конце прошлой недели. Сама звезда отрицает наличие проблем с наркотиками. На днях звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева попала в неприятную ситуацию.

с чего всё началось

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Экономика Россияне ежегодно выбрасывают тонны еды стоимостью более триллиона рублей Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» оценили стоимость выброшенных жителями России продуктов в 1,6 триллиона рублей.

Авто Новую Skoda Octavia сфотографировали в Чехии До премьеры нового поколения Skoda Octavia осталось чуть больше месяца, но тестовые прототипы продолжают будоражить чувства поклонников марки.

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Общество Доходы среднего класса в России продолжают падать Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб.

Общество В Роскачестве пояснили, из чего делают винные напитки Эксперты Роскачества рассказали, из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять.

Происшествия В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.

Политика Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.

Кино Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.

Политика Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в Следственном комитете, МВД, МЧС и ФСИН РФ.

Политика На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера» В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.

Политика Путин выступил на заседании клуба «Валдай» В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.

Политика Трамп шлепнул по колену президента Финляндии Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.

Политика Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб Глава Белого дома Дональд Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович после жалоб на то, что она препятствует расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

Происшествия Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.

Происшествия Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.

Политика МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией, который должен пройти уже на следующей неделе.

Политика Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2» У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Политика Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.

Политика Дмитрий Медведев встретился с Раулем Кастро Накануне в Гаване состоялась встреча российского премьера Дмитрия Медведева с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро, сообщает 4 октября «Интерфакс».

Политика Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.

Происшествия Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.

Политика Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.

Армия и оружие На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.

Единоборства Емельяненко показал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.