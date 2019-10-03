Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuУ Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
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с чего всё началось

У Натальи Бочкаревой парализовало половину лица после скандала с наркотиками

Актриса очень переживает из-за скандала с запрещенными веществами, в эпицентр которого попала в конце прошлой недели. Сама звезда отрицает наличие проблем с наркотиками. На днях звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева попала в неприятную ситуацию.
StarHit.ruвчера в 13:00

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У Натальи Бочкаревой парализовало пол-лица

Телепрограммавчера в 19:22

«Парализовало половину лица»: состояние Бочкаревой после скандала с наркотиками резко ухудшилось

Дни.рувчера в 13:39

После скандала с запрещенными веществами у актрисы Натальи Бочкаревой парализовало пол-лица

Woman.ruвчера в 14:24

У задержанной с наркотиками Натальи Бочкаревой парализовало половину лица

Московский Комсомолецвчера в 14:12

СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

РИА Новостивчера в 17:52

У Натальи Бочкаревой на фоне стресса парализовало половину лица

Bimru.ruвчера в 13:13

У Натальи Бочкаревой парализовало половину лица после скандала с наркотиками

StarHit.ruвчера в 13:00
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Экономика

Россияне ежегодно выбрасывают тонны еды стоимостью более триллиона рублей

Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» оценили стоимость выброшенных жителями России продуктов в 1,6 триллиона рублей.
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

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Авто

Новую Skoda Octavia сфотографировали в Чехии

До премьеры нового поколения Skoda Octavia осталось чуть больше месяца, но тестовые прототипы продолжают будоражить чувства поклонников марки.
Российская газета вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Общество

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб.
Коммерсантъ 01:11
Общество

В Роскачестве пояснили, из чего делают винные напитки

Эксперты Роскачества рассказали, из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять.
Российская газета 01:00
Происшествия

В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт

В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.
Daily Storm 02 октября в 11:17
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Политика

Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
РБК вчера в 11:50
Кино

Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Политика

Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в Следственном комитете, МВД, МЧС и ФСИН РФ.
ФАН вчера в 08:27
Политика

На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера»

В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.
Газета.Ru вчера в 15:31
Хоккей

Россиянин Задоров стал участником первой драки нового сезона в НХЛ

Sportbox.RU вчера в 23:35
Политика

Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика

Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Политика

Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб

Глава Белого дома Дональд Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович после жалоб на то, что она препятствует расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.
Народные новости 00:01
Происшествия

Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Происшествия

Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге

Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Политика

МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией, который должен пройти уже на следующей неделе.
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Политика

Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Политика

Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
РИА Новости вчера в 16:16
Политика

Дмитрий Медведев встретился с Раулем Кастро

Накануне в Гаване состоялась встреча российского премьера Дмитрия Медведева с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро, сообщает 4 октября «Интерфакс».
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Политика

Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина

Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:50
Происшествия

Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде

В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Политика

Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 01 октября в 08:06
Армия и оружие

На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы

Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
Lenta.ru 01:14
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
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Культура

Умер легендарный тенор Карел Готт

Время Пресс 02 октября в 05:05
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
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Наталья Бочкарёва
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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