Актриса очень переживает из-за скандала с запрещенными веществами, в эпицентр которого попала в конце прошлой недели. Сама звезда отрицает наличие проблем с наркотиками. На днях звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева попала в неприятную ситуацию.

с чего всё началось

Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой заметно ухудшилось после задержания полицией. Об этом рассказал ее приятель музыкант Андрей Ковалев, пишет "СтарХит". По его словам, у звезды сериала "Счастливы вместе" теперь парализована часть лица.

Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками

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