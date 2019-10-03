Шоу-бизнес
Народные новостиПоловина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками
Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой заметно ухудшилось после задержания полицией. Об этом рассказал ее приятель музыкант Андрей Ковалев, пишет "СтарХит". По его словам, у звезды сериала "Счастливы вместе" теперь парализована часть лица.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Актриса очень переживает из-за скандала с запрещенными веществами, в эпицентр которого попала в конце прошлой недели. Сама звезда отрицает наличие проблем с наркотиками. На днях звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева попала в неприятную ситуацию.StarHit.ruвчера в 13:00
Подробнее о событии
Показать все источники
У задержанной с наркотиками Натальи Бочкаревой парализовало половину лица
Московский Комсомолецвчера в 14:12
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Экономика сегодня вчера в 09:25
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor вчера в 17:10
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 02 октября в 06:07
Армия и оружие
На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов
На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора.
РБК вчера в 21:18
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Красноярском крае
Байкал24 вчера в 23:37
Политика
Что потребовал Владимир Путин по модернизации здравоохранения
Президент страны Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.
Infokam.su вчера в 00:10
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Энергетика
В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании
Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.
Expert.ru вчера в 09:05
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета вчера в 02:18
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Финансы
Чистая прибыль ВТБ с января по август снизилась на 6,6%
С января по август текущего года чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в банке.
РБК вчера в 15:08
Происшествия
В Забайкалье в самолете ДОСААФ нашли 150 кг незаконно выловленной рыбы
ТАСС вчера в 22:56
Происшествия
В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика
РБК вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
RT на русском вчера в 10:19
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.
Российская газета вчера в 08:59
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Политика
Порошенко в бешенстве: всё пошло не по плану
Бывший президент Украины Пётр Порошенко был очень заинтересован в том, чтобы конфликт на Донбассе продолжался как можно дольше.
Rusvesna.su вчера в 20:30
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Наука
Смартфоны научили определять заболевания глаз
РЕН ТВ вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина призналась, что волнуется перед свадьбой
Как пишут СМИ, свадьба действительно будет запоминающейся. Так, по некоторым данным, на торжестве выступят Дима Билан и Кети Топурия.
Телепрограмма вчера в 19:14
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась обнаженной
Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Телеканал 360° вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова дала концерт в Барнауле
Помимо прочего, Ольга Бузова почти нашла себе жениха среди зрителей, но в итоге обломала парня, сказав, что он пришёл на концерт без цветов и не способен на серьёзные поступки.
Катунь 24 вчера в 22:47
Единоборства
Президент UFC назвал следующих соперников Хабиба Нурмагомедова
Президент UFC Дана Уайт назвал двух следующих соперников Хабиба Нурмагомедова.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 18:40
Технологии
В России упростят оплату покупок в интернете с гаджетов
В Национальной системе платежных карт упростят оплату покупок в интернете с гаджетов через систему быстрых платежей.
Известия вчера в 14:35
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости вчера в 12:10