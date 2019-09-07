Происшествия
Российская газетаУ Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера
Корпорация Boeing столкнулась с новой проблемой. Испытания лайнера Boeing-777X пришлось прервать из-за технических неполадок.
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Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости вчера в 17:41
Здоровье
В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы
В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.
АиФ Саратов вчера в 14:13
Политика
Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве
Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 01:54
Происшествия
Российский турист утонул во Вьетнаме
Известия 01:46
Технологии
В работе онлайн-сервиса объявлений Avito произошёл сбой
В работе онлайн-сервиса объявлений Avito произошёл сбой, сообщает vc.ru.
Retailer.ru вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Политика
Путин проверит строительство новых объектов на космодроме Восточный
Совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный проведет президент России Владимир Путин в пятницу, 6 сентября.
Известия 05 сентября в 23:00
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 05 сентября в 06:31
Происшествия
Для активиста Котова запросили 4,5 года колонии
Для активиста Константина Котова, которого обвиняют в неоднократных нарушениях на митингах, прокурор запросил 4,5 года колонии.
Московский Комсомолец 04 сентября в 12:55
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru вчера в 17:31
Политика
Путин рассказал Медведчуку о скором обмене с Украиной
Президент России Владимир Путин пообщался в кулуарах Восточного экономического форума с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком.
Московский Комсомолец 05 сентября в 07:17
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Политика
США пока не планируют задерживать иранский танкер Adrian Darya 1
ТАСС 05 сентября в 19:51
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 05 сентября в 06:54
Армия и оружие
Российские наемники приготовились к решающей битве в Сирии
Отмечается, что в случае успеха операции, которая рассчитана на несколько месяцев, президент Сирии Башар Асад значительно укрепит свои позиции и сможет прекратить разговоры о своей отставке.
Lenta.ru вчера в 10:25
Футбол
Влашич помог Хорватии разгромить Словакию
Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Советский спорт вчера в 17:00
Политика
Иран решил накапливать отработанный уран
Отказываясь от выполнения части обязательств по ядерной сделке, Тегеран принял решение копить отработанный уран.
News.ru 02:10
Политика
Bloomberg: Трамп начал грязную игру против автомобильных компаний
Структура, которой поручено беспристрастное обеспечение соблюдения антимонопольных законов Соединённых Штатов, превратилась в ещё один инструмент президента США Дональда Трампа, который он может использовать для поощрения своих друзей или наказания своих врагов среди американских корпораций, пишет Джо Носера в статье для издания Bloomberg.
REGNUM 00:35
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить
Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM вчера в 00:54
Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс вчера в 04:40
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47