Футбол

МК-СпортМК-СпортУ ЦСКА остался последний шанс, «Краснодару» легче, но не слишком

Краснодар — Трабзонспор
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Камбэк против «Ростова» (2:2) эмоционально взбодрил «Краснодар», команда снова играет дома. Если сегодня не удастся добиться победы, про плей-офф, скорее всего, придется забыть: должны совпасть слишком много условий, чтобы выкарабкаться в еврокубковую весну с тремя очками после четырех туров.
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