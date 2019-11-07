Футбол
МК-СпортУ ЦСКА остался последний шанс, «Краснодару» легче, но не слишком
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Камбэк против «Ростова» (2:2) эмоционально взбодрил «Краснодар», команда снова играет дома. Если сегодня не удастся добиться победы, про плей-офф, скорее всего, придется забыть: должны совпасть слишком много условий, чтобы выкарабкаться в еврокубковую весну с тремя очками после четырех туров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Lenta.ru 11:09
Общество
В российских тюрьмах МВД заглушит сотовую связь
Инициатива предполагает то, что сотовые операторы будут должны отключить услуги связи для номеров определенных абонентов.
RuNews24.ru вчера в 01:38
Политика
Аваков назвал дату и время начала разведения сил в Петровском
Якщо все буде добре, завтра о 12 — початок розведення! pic.twitter.com / 3UyGkaPIyc — Arsen Avakov (@ AvakovArsen) 7 ноября 2019 г. Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что не верит в эффективность разведения войск и достижения "хорошего мира" путем переговоров.
Украина.ру 11:03
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем
На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.
Российская газета 10:37
Культура
Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»
Студия Pixar опубликовала первый трейлер мультфильма "Душа". Трейлер появился на канале студии на YouTube.
Москва 24 11:01
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Авто
Новый Toyota RAV4 начали производить в России
На заводе Toyota в Санкт-Петербурге началось серийное производство кроссовера RAV4 новой генерации.
Новые автомобили 10:30
Происшествия
Во Львове произошла массовая драка фанатов из ФРГ, Франции и Украины
Во Львове произошла массовая драка с участием футбольных фанатов Украины, Франции и Германии.
BFM.ru 01:50
Авто
Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото
Компания Skoda продолжает дразнить своих покупателей, поочередно выпуская тизеры нового поколения популярной модели Octavia.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:45
Футбол
Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад 05:04
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Общество
Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Мойка78 09:30
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус вчера в 23:03
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Происшествия
В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Политика
Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»
Журналист украинского телеканала ICTV отправился в «освобожденную» часть Донбасса выяснить настроения местных жителей.
Комсомольская правда 06:50
Интернет
WhatsApp позволил пользователям контролировать приглашения в группы
Мессенджер WhatsApp выпустил обновление, которое позволяет пользователям контролировать приглашения в групповые чаты.
Телеканал RTVI 04:03
Общество
Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы
Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
Sunmag.me 09:09
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
It`s My City 05:56
Общество
В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57