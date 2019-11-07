Камбэк против «Ростова» (2:2) эмоционально взбодрил «Краснодар», команда снова играет дома. Если сегодня не удастся добиться победы, про плей-офф, скорее всего, придется забыть: должны совпасть слишком много условий, чтобы выкарабкаться в еврокубковую весну с тремя очками после четырех туров.

У ЦСКА остался последний шанс, «Краснодару» легче, но не слишком

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