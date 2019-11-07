Футбол
МК-СпортУ ЦСКА остался последний шанс, «Краснодару» легче, но не слишком
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
14
Ольссон
52
Вильена
99
Фернандеш
93
Сулейманов
9
Ари
89
Стоцкий
16
Кардешлер
5
Хоссейни
22
Кампи
14
Фернандеш
90
Asan
2
Чёрекчи
21
Эрдоган
33
Дурсун
38
Джанбаз
99
Akpinar
7
Авдияй
Трабзонспор
Расстановка 3‑4‑3
Камбэк против «Ростова» (2:2) эмоционально взбодрил «Краснодар», команда снова играет дома. Если сегодня не удастся добиться победы, про плей-офф, скорее всего, придется забыть: должны совпасть слишком много условий, чтобы выкарабкаться в еврокубковую весну с тремя очками после четырех туров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:46, Вашингтон
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
Происшествия
В Москве турист заплатил за такси 41 тысячу рублей
В Москве турист заплатил водителю такси за поездку в пределах города 41 тысячу рублей.
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
Футбол
Бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб возглавил «Шахтер» из Солигорска
Бывший тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб был представлен в качестве наставника солигорского «Шахтера».
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым начнётся 8 ноября, сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуостров — компания «Гранд Сервис Экспресс».
Здоровье
«Альянс врачей» потребовал устранить нарушения в сочинской больнице
Как писал "Кавказский узел", профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 октября обнаружил отсутствие лекарств и медицинского оборудования в больнице Сочи при проведении профсоюзной проверки.
Общество
Россия может передать Франции останки соратника Наполеона
Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Происшествия
Серийный убийца 32 женщин может скрываться в Нижегородской области
Как сообщает Lenta.ru, большинство убийств маньяк совершил в Поволжье и на Урале в 2011-2012 годах.
Шоу-бизнес
Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди
На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Кино
«Ведьмак» от Netflix будет похож на хоррор
Руководитель отдела визуальных эффектов сериала «Ведьмак» от Netflix Джулиан Парри дал интервью изданию SFX, в котором он поделился интересными подробностями о шоу.
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
Общество
Росгидромет назвал самый пыльный город России
Самым пыльным городом России Росгидромет назвал Махачкалу. Средний уровень запыленности превышает норму минимум в четыре раза.
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками.
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась признать свою отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская сообщила РБК, что не принимает свою отставку, о которой ранее заявили в организации.
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове для ВС Украины
Как пишет RT, украинский танковый завод в Харькове за последние 10 лет выпустил всего лишь один танк для Вооруженных сил Украины.
Политика
Газпром назвал условие сотрудничества с Украиной
Условием заключения контракта на прокачку российского газа через территорию Украины стал отказ от любых судебных претензий со стороны Киева к Газпрому.
Экономика
Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»
Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.