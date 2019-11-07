Футбол

МК-СпортМК-СпортУ ЦСКА остался последний шанс, «Краснодару» легче, но не слишком

Краснодар — Трабзонспор
0 – 0
1-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
  
98
Петров
  
4
Мартынович
  
5
Спайич
  
6
Рамирес
  
14
Ольссон
  
52
Вильена
  
99
Фернандеш
  
93
Сулейманов
  
9
Ари
  
89
Стоцкий
  
16
Кардешлер
  
5
Хоссейни
  
22
Кампи
  
14
Фернандеш
  
90
Asan
  
2
Чёрекчи
  
21
Эрдоган
  
33
Дурсун
  
38
Джанбаз
  
99
Akpinar
  
7
Авдияй
  
Трабзонспор
Расстановка 3‑4‑3
Камбэк против «Ростова» (2:2) эмоционально взбодрил «Краснодар», команда снова играет дома. Если сегодня не удастся добиться победы, про плей-офф, скорее всего, придется забыть: должны совпасть слишком много условий, чтобы выкарабкаться в еврокубковую весну с тремя очками после четырех туров.
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