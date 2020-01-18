Экономика

ВедомостиВедомостиУ Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым. Другие компании последнего, судя по информации из ЕГРЮЛ, специализируются на инвестициях в недвижимость.
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с чего всё началось

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре. 13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым.
Ведомости07:09

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Владельцы «Европейского» купили Центральный рынок на Цветном бульваре

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СМИ: Нисанов и Илиев купили Центральный рынок на Цветном бульваре

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У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

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