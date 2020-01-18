По данным двух источников РБК, близких в двум сторонам сделки, покупателем выступила группа компаний «Киевская площадь». В пресс-службе «Киевской площади» отказались от комментариев. Владелец Gremm Group Михаил Горяинов подтвердил РБК, что компания продала Центральный рынок, не назвав покупателя.

с чего всё началось

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре. 13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым.

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Общество Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.

Культура Мишустин поздравил дирижера Александра Дмитриева с 85-летием Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил дирижера и народного артиста СССР Александра Дмитриева с 85-летием, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

Политика Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу Демократы направили в сенат подробное обоснование импичмента, который они просят вынести президенту США Дональду Трампу, 111-страничный документ опубликован на сайте комитета по разведке палаты представителей.

Единоборства Реакция спортивного сообщества на победу Конора МакГрегора Спортивное сообщество продемонстрировало крайне неоднозначную реакцию на выступление Конора МакГрегора, который на UFC 246 в Лас-Вегасе за 40 секунд уничтожил Дональда «Ковбоя» Серроне.

Экономика Вложения иностранцев в госдолг России достигли рекордного уровня В 2019 году иностранцы вложили около 22,2 млрд. долларов в российские облигации федерального займа и евробонды, что является самым высоким показателем с января 2012 года.

Армия и оружие Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".