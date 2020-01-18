Экономика
ВедомостиУ Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре. 13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым.
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с чего всё началось
По данным двух источников РБК, близких в двум сторонам сделки, покупателем выступила группа компаний «Киевская площадь». В пресс-службе «Киевской площади» отказались от комментариев. Владелец Gremm Group Михаил Горяинов подтвердил РБК, что компания продала Центральный рынок, не назвав покупателя.РБКвчера в 08:22
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Вложения иностранцев в госдолг России достигли рекордного уровня
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Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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Если вы тоже решились окунуться в прорубь в этот праздник, мы очень ждем ваши фото, видео и впечатления от купания.
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Экономика
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