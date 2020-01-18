Экономика

ВедомостиВедомостиУ Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре. 13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым.
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с чего всё началось

«Короли недвижимости» Нисанов и Илиев купили Центральный рынок в Москве

По данным двух источников РБК, близких в двум сторонам сделки, покупателем выступила группа компаний «Киевская площадь». В пресс-службе «Киевской площади» отказались от комментариев. Владелец Gremm Group Михаил Горяинов подтвердил РБК, что компания продала Центральный рынок, не назвав покупателя.
РБКвчера в 08:22

Подробнее о событии

«Киевская площадь» рассказала о планах развития Центрального рынка

Ведомости03:03

У Центрального рынка на Цветном бульваре новый владелец

Molnet.ru01:55

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Коммерсантъвчера в 08:00

Центральный рынок на Цветном бульваре в Москве сменил собственника

Эхо Москвывчера в 12:31

Владельцы «Европейского» купили Центральный рынок на Цветном бульваре

Forbesвчера в 08:23

«Короли недвижимости» Нисанов и Илиев купили Центральный рынок в Москве

РБКвчера в 08:22

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Москва 24вчера в 23:50
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Происшествия

МВД проводит проверку из-за видео с дракой в ТЦ в Химках

РИА Новости 02:55
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

Тимошенко заявила о «ликвидации» Украины

Вести.Ru 02:33
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Москва 24 17 января в 05:38
Здоровье

Полторы тысячи нижегородцев посетили «Поезда здоровья» с начала года

Полторы тысячи нижегородцев получили консультации в «Поездах здоровья» в 2020 году.
Newsroom24 16 января в 08:48
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Lenta.ru 16 января в 18:39
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
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Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Культура

Мишустин поздравил дирижера Александра Дмитриева с 85-летием

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил дирижера и народного артиста СССР Александра Дмитриева с 85-летием, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.
ТАСС 02:29
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском вчера в 15:44
Кино

Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»

Коммерсантъ 02:25
Гаджеты

Новые неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу

ToDay News Ufa вчера в 04:40
Авто

Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Недавно зарубежные СМИ, сообщили, что новый Toyota Land Cruiser 300 может дебютировать в августе этого года.
Tvoe-avto.com 16 января в 02:05
Политика

Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Демократы направили в сенат подробное обоснование импичмента, который они просят вынести президенту США Дональду Трампу, 111-страничный документ опубликован на сайте комитета по разведке палаты представителей.
РИА Новости вчера в 17:37
Авто

В интернете напомнили о перспективном УАЗ-3972

Впоследствии разработали опытные экземпляры УАЗ-3972, представляющие собой бескапотные машины третьей генерации перспективной линейки.
CarsWeek.ru вчера в 10:32
Единоборства

Реакция спортивного сообщества на победу Конора МакГрегора

Спортивное сообщество продемонстрировало крайне неоднозначную реакцию на выступление Конора МакГрегора, который на UFC 246 в Лас-Вегасе за 40 секунд уничтожил Дональда «Ковбоя» Серроне.
FightTime.ru 02:55
Экономика

Вложения иностранцев в госдолг России достигли рекордного уровня

В 2019 году иностранцы вложили около 22,2 млрд. долларов в российские облигации федерального займа и евробонды, что является самым высоким показателем с января 2012 года.
ГЛАС.RU 02:51
Общество

Соловьев раскритиковал Водонаеву за обвинения в адрес Скабеевой

Владимир Соловьев раскритиковал модель Алену Водонаеву, которая обвинила телеведущую Ольгу Скабееву в "пропаганде агрессии и невежества".
РИА Новости 02:51
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
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Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Lenta.ru вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru 17 января в 10:40
Космос

Китай запустил спутник для сети 5G

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Религия

Крещение в режиме онлайн: австриец впервые окунулся в купель по совету друга из России и рассказал о впечатлениях

Если вы тоже решились окунуться в прорубь в этот праздник, мы очень ждем ваши фото, видео и впечатления от купания.
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Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

Rostov gazeta вчера в 08:49
Общество

Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»

Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
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Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК вчера в 02:23
Экономика

Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство после Brexit должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом.
РБК 03:04
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