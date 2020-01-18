Экономика

ВедомостиВедомостиУ Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре. 13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым.
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с чего всё началось

«Короли недвижимости» Нисанов и Илиев купили Центральный рынок в Москве

Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, следует из данных Росреестра и ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 08:22

Подробнее о событии

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Москва 24вчера в 23:50

Владельцы «Европейского» купили Центральный рынок на Цветном бульваре

Forbesвчера в 08:23

В Москве у Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Актуальные Новостивчера в 09:44

Центральный рынок на Цветном бульваре в Москве сменил собственника

Эхо Москвывчера в 12:31

«Короли недвижимости» Нисанов и Илиев купили Центральный рынок в Москве

РБКвчера в 08:22

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Коммерсантъвчера в 08:00

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Ведомостивчера в 07:09
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Политика

Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Газета.Ru 17 января в 08:01
Хоккей

«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук забил гол и реализовал буллит

Спорт-Экспресс вчера в 22:02
Здоровье

Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Известия вчера в 22:41
Происшествия

В Москве трое мужчин провалились под лед

РИА Новости вчера в 18:43
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ вчера в 05:30
Футбол

Черышев попал в заявку «Валенсии» на игру с «Мальоркой»

Тренерский штаб «Валенсии» определился с заявкой команды на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», информирует пресс-служба «летучих мышей».
Евро-футбол.ру вчера в 08:16
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

RT на русском вчера в 08:57
Происшествия

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.
RT на русском вчера в 23:19
Политика

Тимошенко заявила о начавшемся процессе «ликвидации» Украины

Газета.Ru вчера в 22:38
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
РИА Новости 17 января в 00:54
Футбол

Сетьен о «Барсе»: «Каждый день просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать этих игроков»

Sports.ru вчера в 15:57
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде

Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 13:36
Футбол

«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

Всё началось с того, что Донской табак, входящий в Группу Агроком предоставил футбольному клубу займ в 64 миллиона рублей.
Чемпионат-Ростов вчера в 08:48
Общество

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в Москве и Петербурге

Синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве и Санкт-Петербурге в период с 18 по 27 января.
Известия вчера в 17:42
Общество

Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
РИА Новости вчера в 12:53
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском вчера в 15:44
Единоборства

Российский боец Аскаров одержал первую победу в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Аскаров одержал первую победу в Абсолютном бойцовском турнире (UFC).
Газета.Ru вчера в 22:12
Происшествия

Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ «Максим»

РИА Новости вчера в 18:39
Футбол

«Наполи» уступил «Фиорентине», проиграв третий матч подряд

«Наполи» проиграл третий матч подряд в Серии А. У команды Дженнаро Гаттузо осталось 24 очка. Она занимает 12-е место в турнирной таблице.
ProstoProSport вчера в 16:39
Политика

Трамп оценил идею возведения стены для защиты Нью-Йорка от штормов

RT на русском вчера в 21:40
Футбол

Большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

В четверг, 16 января, общее собрание Российской Премьер-лиги проголосовало за расширение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 18.
DP.RU 16 января в 11:19
Общество

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
РИА Новости вчера в 18:59
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК вчера в 02:23
Футбол

Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском 17 января в 12:51
Политика

Трамп отверг все обвинения по импичменту

Президент США Дональд Трамп категорически отвергает обвинения, выдвинутые против него в рамках процедуры импичмента, и призывает Сенат Конгресса США отклонить обвинительное заключение демократов.
ТАСС вчера в 19:09
Футбол

«Лейпциг» победил «Унион Берлин». Вернер забил два мяча

Спорт-Экспресс вчера в 14:22
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru вчера в 08:52
Шоу-бизнес

Алишер Усманов подарил Людмиле Поргиной автомобиль

НТВ вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Алсу поздравляют с новой беременностью

У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Экспресс газета вчера в 21:32
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