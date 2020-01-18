Экономика
ВедомостиУ Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре. 13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, следует из данных Росреестра и ЕГРЮЛ.РБКвчера в 08:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук забил гол и реализовал буллит
Здоровье
Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Политика
У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции
Футбол
Черышев попал в заявку «Валенсии» на игру с «Мальоркой»
Тренерский штаб «Валенсии» определился с заявкой команды на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», информирует пресс-служба «летучих мышей».
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.
Политика
Тимошенко заявила о начавшемся процессе «ликвидации» Украины
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Футбол
Сетьен о «Барсе»: «Каждый день просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать этих игроков»
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде
Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Футбол
«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей
Всё началось с того, что Донской табак, входящий в Группу Агроком предоставил футбольному клубу займ в 64 миллиона рублей.
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в Москве и Петербурге
Синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве и Санкт-Петербурге в период с 18 по 27 января.
Общество
Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте
Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Единоборства
Российский боец Аскаров одержал первую победу в UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Аскаров одержал первую победу в Абсолютном бойцовском турнире (UFC).
Происшествия
Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ «Максим»
Футбол
«Наполи» уступил «Фиорентине», проиграв третий матч подряд
«Наполи» проиграл третий матч подряд в Серии А. У команды Дженнаро Гаттузо осталось 24 очка. Она занимает 12-е место в турнирной таблице.
Политика
Трамп оценил идею возведения стены для защиты Нью-Йорка от штормов
Футбол
Большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
В четверг, 16 января, общее собрание Российской Премьер-лиги проголосовало за расширение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 18.
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Политика
Трамп отверг все обвинения по импичменту
Президент США Дональд Трамп категорически отвергает обвинения, выдвинутые против него в рамках процедуры импичмента, и призывает Сенат Конгресса США отклонить обвинительное заключение демократов.
Футбол
«Лейпциг» победил «Унион Берлин». Вернер забил два мяча
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Шоу-бизнес
Алишер Усманов подарил Людмиле Поргиной автомобиль
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.