Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре. 13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым.

с чего всё началось

13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым. Другие компании последнего, судя по информации из ЕГРЮЛа, специализируются на инвестициях в недвижимость.

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

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