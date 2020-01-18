Экономика
ВедомостиУ Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым. Другие компании последнего, судя по информации из ЕГРЮЛа, специализируются на инвестициях в недвижимость.
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с чего всё началось
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре. 13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым.Ведомости07:09
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