Экономика

ВедомостиВедомостиУ Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым. Другие компании последнего, судя по информации из ЕГРЮЛ, специализируются на инвестициях в недвижимость.
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с чего всё началось

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре. 13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым.
Ведомости07:09

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Владельцы «Европейского» купили Центральный рынок на Цветном бульваре

Forbes08:23

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Коммерсантъ08:00

«Короли недвижимости» Нисанов и Илиев купили Центральный рынок в Москве

РБК08:22

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Ведомости07:09

СМИ: Нисанов и Илиев купили Центральный рынок на Цветном бульваре

Компания07:51

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

ГЛАС.RU08:43
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Происшествия

Директор московской школы уволился после избиения учеником учителя

В Москве директор школы, в которой ученик ударил учителя, уволился, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования.
РБК 07:43
Политика

Путин: всем ветеранам войны к 75-летию Победы выплатят 75 тыс. рублей

ТАСС 08:18
Общество

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Коммерсантъ 05:50
Политика

Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Спорт

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Российская газета 06:58
Политика

Путин получил письмо от Хафтара

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о согласии посетить Россию для переговоров по Ливии.
News.ru вчера в 07:51
Общество

Синоптики пообещали метель в Москве

В среду синоптик пообещал пасмурную погоду с легким ночным морозом, а в четверг в Москву придет метель.
РИА Новости 06:49
Армия и оружие

Турецкий спецназ прибыл в столицу Ливии

Турецкий спецназ должен будет охранять чиновников правительства национального согласия Файеза Сараджа, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Арабия».
Взгляд.ру вчера в 18:21
Общество

Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Газета.Ru 06:10
Происшествия

В Москве после жалоб соседей на музыку обнаружили тело убитого мужчины

Полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на музыку, которая звучала из квартиры жертвы более десяти дней.
ТАСС 04:57
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Культура

Умер создатель первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

В Санкт-Петербурге скончался драматург Юрий Димитрин, известный как соавтор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика».
News.ru 03:27
Политика

Путин заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов

Президент России Владимир Путин 18 января заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов, чтобы никто не мог заниматься искажением истории нашей страны.
Известия 08:49
Хоккей

Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Sputnik Литва вчера в 23:00
Политика

Польша заявила о своих правах на ряд предметов искусства в России

В министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России.
Известия 07:47
Авто

В России сократились продажи новых автомобилей

Ожидается, что продажи новых авто в России упадут на 2, 1%даже по сравнению с 2019 годом.
МонаВиста 15 января в 08:21
Политика

Лавров заявил, что до крушения «Боинга» у границ Ирана летали F-35

Политика Сегодня вчера в 08:24
Футбол

Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию

Команда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.
РБК вчера в 13:19
Общество

Павел Дуров был допрошен американским судом

REGNUM вчера в 15:43
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 02:23
Общество

Колонна тракторов прошла по Берлину в акции протеста

Протестующие против политики властей ФРГ в области сельского хозяйства фермеры провели колонну сельхозтехники через центр Берлина.
News.ru 08:14
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Футбол

Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
RT на русском вчера в 13:05
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна 07:14
Армия и оружие

Сирийская армия нанесла мощные удары по боевикам в провинции Алеппо

REGNUM вчера в 02:08
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Национальная служба новостей вчера в 08:19
Кино

Джордж Лукас встретил Малыша Йоду

News.ru вчера в 07:43
Здоровье

В Красноярске открылось детское паллиативное отделение

Первое детское паллиативное отделение для неизлечимо больных детей открылось в Красноярске.
REGNUM 15 января в 05:51
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